Юниорская сборная России одолела США и стала победителем Турнира пяти наций в Уфе

Сегодня, 9 февраля, на «Уфа-Арене» определился победитель хоккейного Турнира пяти наций среди юниорских сборных до 17 лет. На неделе столица Башкортостана принимала международные соревнования, в которых приняли участие Россия, США, Финляндия, Чехия, Швеция. Это те хоккеисты, у которых есть реальный шанс пробиться сначала в молодежный состав, а потом уже взрослую сборную.

Основная борьба среди юниорских команд развернулась между россиянами и американцами, игра которых и состоялась сегодня на «Уфа-Арене». Матч стал своего рода негласным финалом. Сильнее оказались российские хоккеисты, одержав победу со счетом 4:0. Россия после этой победы занимает первое место, американцы остаются вторыми.

Вывеска привлекла внимание болельщиков из разных концов республики и соседних регионов России. Вместо: «Салават, Салават!» с трибун заряжают: «Россия!» и «Красная машина!». И не только с трибун. Поддержать российских хоккеистов на одну из тренировок приезжали воспитанники

коррекционной школы-интерната. Национальная команда подарила ребятам свой игровой свитер.

Проведение турнира, безусловно, на руку хоккейному клубу. Воспитанники и наставники спортшколы «Салават Юлаев» приходили не только на игры, но и на тренировки сборных.

Василий Чижов особенно пристально следит за уфимским ребятами, которые вошли в состав юниорской сборной России. Один из них – Никита Скоропад – начинал под его руководством. Первый тренер нередко подсказывает хоккеисту и дает советы.

Никита Скоропад, нападающий юниорской сборной России: «Родился в Давлеканово, в детстве переехал в Уфу, в Инорс. Увидел, как играют в хоккей и тоже решил играть. Сразу появилась привязанность. Приходилось вставать в 6- 5 утра. Мама работает продавцом, а папа – таксист».

Гузель Скоропад, мама Никиты Скоропада: «Папа начал учить кататься на коньках. В 2,8 уже хорошо катался, в 4,5 взяли в "Салават Юлаев"».

Вместе с Никитой в юниорскую сборную впервые вызвали и защитника Диниса Кадырова. Родился в хоккейной семье. Отец Ильшат Кадыров сам 10 лет играл в составе сборной, только Белоруссии.

Динис Кадыров, защитник юниорской сборной России: «Папа назвал через «И». Почему – не говорит. Как говорится, кто плохо катается, тот в защите. Самому понравилось. Как раз выпускной год будет, и все еще впереди будет».

Дополнил уфимский тандем вратарь Семен Вязовой, который всячески отказывался от интервью. Согласился только после долгих уговоров.

Вызов в юниорскую сборную России еще не гарантирует постоянную прописку в составе национальной команды. Но вселяет веру в собственные силы и возможности. Значит, не зря работали и выбран правильный путь. Подтверждают это и более опытные воспитанники уфимского хоккея.