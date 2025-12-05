В Уфе объявили победителей акции «Вода России»

В этом году во всероссийской акции «Вода России» приняли участие свыше 118 тысяч жителей республики. Общими силами волонтеров в порядок привели береговую линию и акватории водоемов общей протяженной почти 6,5 тыс. километров.
Столица республики стала победителем в номинациях «Самое масштабное мероприятие» и «Протяжённость очищенных берегов и акватории». В номинации «Наибольшее количество участников» первенство взял Хайбуллинский район. А главную победу на основе общего рейтинга одержал Чекмагушевский район.
Мероприятие состоялось в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», в котором республика принимает активное участие.