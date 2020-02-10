В Башкирии эпидемпорог по гриппу и ОРВИ превышен более чем на 35%

Сегодня 177 общеобразовательных учреждений полностью приостановили работу. По данным управления регионального Роспотребнадзора, рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в Башкортостане начался с конца января. Сейчас эпидемический порог превышен более чем на 35%.

Сейчас в регионе более 27 тысяч заболевших. Около 70% из них – дети. В региональном Минобре рассказали, какие ограничительные меры проводятся в школах республики.

По словам замминистра образования и науки Башкирии, из 1318 образовательных учреждений республики полностью закрыты 177 школ. При этом еще в 411 ввели ограничительные меры. В некоторых школах закрывают на карантин только отдельные классы – таких учреждений 46.

Автор: Айгуль Хатыпова