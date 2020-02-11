В Башкирии не выявлено случаев заражения коронавирусом

Заболевших коронавирусом в Башкирии по-прежнему не обнаружено. Об этом сегодня сообщили на втором заседании штаба по борьбе с эпидемией. Хотя ажиотаж вокруг распространения вируса не спадает.
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Так, вице-премьер республики Андрей Назаров уже дал распоряжение создать запас медицинских масок. Такие меры приняты, чтобы не допустить их дефицита. Кроме того, не прекращается обсуждение стоимости повязок. В торговых точках она может достигать 150 рублей.
Андрей Назаров порекомендовал создать соответствующий черный список и вносить туда магазины с завышенными ценами. Впрочем, профилактика борьбы с коронавирусом этим не ограничивается. Общественный транспорт также полежит дезинфекции и обработке.
Также на заседании штаба шла речь о создании пункта временного содержания для людей, которые могли контактировать с заболевшими. Это будет санаторий «Родник здоровья». Важно отметить, что он будет задействован только в том случае, если основные карантинные зоны будут переполнены.