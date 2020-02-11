В Башкирии не выявлено случаев заражения коронавирусом

Заболевших коронавирусом в Башкирии по-прежнему не обнаружено. Об этом сегодня сообщили на втором заседании штаба по борьбе с эпидемией. Хотя ажиотаж вокруг распространения вируса не спадает.

Так, вице-премьер республики Андрей Назаров уже дал распоряжение создать запас медицинских масок. Такие меры приняты, чтобы не допустить их дефицита. Кроме того, не прекращается обсуждение стоимости повязок. В торговых точках она может достигать 150 рублей.

Андрей Назаров порекомендовал создать соответствующий черный список и вносить туда магазины с завышенными ценами. Впрочем, профилактика борьбы с коронавирусом этим не ограничивается. Общественный транспорт также полежит дезинфекции и обработке.

Тимур Мухаметьянов, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству: «Производится дезинфекция всех воздушных судов, которые прибывают в Уфу из-за рубежа. Еще раз подчеркиваю: всех, кто прибывает. Автобусы в Уфе проходят санобработку два раза в день как внутри салона, так и снаружи. Всем кассирам выданы индивидуальные средства защиты органов дыхания».

Также на заседании штаба шла речь о создании пункта временного содержания для людей, которые могли контактировать с заболевшими. Это будет санаторий «Родник здоровья». Важно отметить, что он будет задействован только в том случае, если основные карантинные зоны будут переполнены.