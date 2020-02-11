Уфа на броне: как уфимский танк Т-34 появился в игре Call of Duty?

Как имя столицы Башкирии оказалось на броне боевых машин в годы Великой Отечественной? Откуда танк «Уфа» на башне появился в американской компьютерной игре? История уфимского танка – в специальном репортаже БСТ «Уфа на броне».
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В свои три года юный уфимец Миша проводит серьезный сравнительный анализ игрушки и настоящего боевого танка времен Великой Отечественной. От любопытного глаза любителя военной техники не ускользает ни одна деталь. Это место в уфимском Парке Победы в последнее время неспроста вызывает особый интерес. Фанаты компьютерной игры Call of Duty заметили в одном из эпизодов танк с надписью «Уфа». По сценарию игры, в ходе сражений он колесит по немецким городам. И, как выяснилось, эта боевая машина – отнюдь не плод воображения американских разработчиков игры. В процессе ее создания они опирались на реальную хронику военных лет. И действительно, вот эти документальные кадры – тот самый танк с именем «Уфа» на броне.
Легендарный танк Т-34. Именно такая модификация – с орудием 85-го калибра – была куплена уфимскими рабочими для фронта и получил название «Уфа». Известно, что эта модель была взята на вооружение Красной Армии ближе к концу войны – в 44-м. А в марте 45-го танк, предположительно, погиб в Венгрии, в операции у озера Балатон. Однако ни в одном из республиканских фондов нет документальных источников о происхождении или боевом пути уфимского танка. В музее Боевой Славы, например, впервые услышали о нем именно от посетителей, знакомых с компьютерной игрой.
Зато есть точные сведения о том, что жители республики в годы войны собрали деньги и отправили на фронт целую танковую колонну под названием «Колхозники Башкирии». При этом сама техника в Уфе не производились. Средства на неё копились на специальном банковском счете, а затем были перечислены на завод-изготовитель, вероятно, Челябинский тракторный. И уже оттуда танки отправились на фронт.
С соблюдением особого режима влажности и температуры в музее хранится фрагмент башни танка Т-34, найденный и привезенный поисковиками из-под Курска. Характер повреждений говорит о том, что экипаж, скорее всего, погиб.
В уфимском музее Боевой Славы есть специальная компьютерная программа. Веб-камере достаточно показать реальный снимок военных лет – и появляется 3D-модель. Танк Т-34 словно оживает в руках. Можно разглядеть каждую деталь.
Телеканалу БСТ удалось разыскать танк с надписью «Уфа». Он стоит под открытым небом в Москве, на 41-м километре Волоколамского шоссе. Именно на этом рубеже Красная Армия остановила продвижение фашистских войск во время обороны Москвы. Надпись полустерта, но сомнений нет – это имя столицы Башкирии. Сотрудники музея подтвердили: это боевой танк, но, к нашему сожалению, реальной связи с Уфой у него нет. Эта надпись была сделана уже после войны для съемок одного из советских фильмов.
Согласно документальной хронике, танк «Уфа» участвует в боях за освобождение Европы. И его следы обрываются в Балатонской операции. Что стало с боевой машиной и ее экипажем – до сих пор точно неизвестно. Некоторые данные о танке с именем «Уфа» есть в Национальном музее республики.
Один из работников Уфимского тепловозоремонтного завода, где собирали деньги на танк, по некоторым сведениям, и возглавил его экипаж. Мы приезжаем сюда, на предприятие, где историей словно пропитан воздух. Завод, который прежде назывался паровозоремонтным, был основан больше века назад, в 1888 году. И это место напрямую связано с еще одной боевой машиной, которая носила имя «Уфа» на броне. В годы войны здесь строили легендарные бронепоезда.
Тепловозоремонтный завод расположен в самом центре Уфы, недалеко от железнодорожного вокзала. И, кажется, что время здесь будто остановилось, словно попадаешь в другую эпоху, в уютный советский дворик с деревянными, но еще вполне добротными зданиями. Например, это бюро пропусков завода, а вот так выглядит проходная. Со времен Великой Отечественной здесь почти ничего не изменилось.
И хотя, конечно, сейчас здесь работают уже на современном оборудовании, сохранились и некоторые детали военных лет. Например, именно на этом станке проверяли колеса для паровозов. Их диаметр был в два раза больше современных тепловозных и составлял 2,5 метра.
Алексей Спиридонов пришел на завод в 17 лет, и уже полвека – на рабочем посту. Рассказывает: историю строительства бронепоездов для фронта здесь до сих пор знает каждый сотрудник. Их называли "крепости на колесах". Состав под названием «Уфа» был собран всего за восемь дней, сверх плана. Люди работали в три смены, завод не останавливался ни на минуту.
Это основной и самый старый цех завода. Сложно представить, но этому зданию больше 130 лет. Именно здесь в годы войны собирали бронепоезда, и тот самый, с именем «Уфа».
Заметку о митинге в честь выпуска бронепоезда «Уфа» от 2 июля 1943 года удалось найти в архивной подшивке газет «Красная Башкирия».
Всего за годы войны на заводе были собраны четыре бронепоезда, все – сверх плана, наряду с основной задачей – выпуском снарядов. Каждый получил собственное имя: «Уфа», «Салават Юлаев», «Александр Суворов» и «Александр Невский». В одном из цехов сохранился и до сих пор отлично работает мостовой кран, которым поднимали крупногабаритные детали в ходе строительства бронепоездов.
Бронесоставы собирали на базе паровоза типа ОВ – народное название – "овечка". Защитные листы делали из высокопрочной башкирской стали, известной на весь Союз.
Это так называемая разрывная испытательная машина. На паровозоремонтный завод она поступила в годы войны из США, по лендлизу. И на ней металл, в том числе стальные листы для бронепоезда, испытывали на прочность.
В музее завода хранится модель бронепоезда «Уфа» и фотография, на которой – его строители. Нам повезло встретиться с одним из них. Николаю Анискину 92 года. Удивительно, но он до сих пор в подробностях помнит, как своими руками вытачивал детали для котла – сердца бронепаровоза.
На завод он попал 14-летним мальчишкой, в годы войны таких как он здесь было большинство. Вспоминает, что в цехах даже пришлось поднять полы, поскольку малолетние работники не дотягивались до станков. А на обед голодные подростки жарили воробьев в заводской печи.
Здесь же, на заводе, во время войны, Николай Николаевич познакомился со своей будущей женой. Чтобы ее взяли на работу, 13-летняя Саша прибавила себе один год в документах. После войны они поженились и прожили вместе 70 лет.
Впрочем, дети и внуки не дают ветерану унывать. Утерев слезу, он с гордостью рассказывает, как объездил почти всю страну в статусе почетного железнодорожника. Жалеет лишь, что не доехал до Байкала. Николаю Анискину, и таким же, как он, юным работникам тыла, обеспечившим Победу, посвящена эта музейная экспозиция.
Многие из работников паровозоремонтного завода ушли на фронт в составе экипажей бронепоездов. В первые годы войны "крепости на колесах" выполняли роль смертников – они оставались последними на оборонительных рубежах, сдерживали немецкие танки, отбивались от самолетов. Но уже во второй половине Великой Отечественной бронепоезда поддерживали наступление советских войск.
Именно в таких наступательных боях на Прибалтийском фронте участвовал и бронепоезд «Уфа». В архивах Министерства обороны можно найти документы, отражающие его боевой путь. В них он значится под номером 624. Вот, например, схема боевого порядка за декабрь 1944 года. Это территория Литвы. Здесь наши бронепоезда стояли на позиции между реками Неман и Вильня. А это военные донесения за тот же период, в которых указывается, по каким координатам велся артиллерийский огонь, а также, например, данные о том, что личный состав бронепоезда «Уфа» занимался строительством железнодорожных путей близ станции Цуллмен-Еннен.
Интересная деталь – в нашей стране ширина железнодорожной колеи на 37 миллиметров больше, чем в Европе, и для продвижения советских бронепоездов, красноармейцам приходилось буквально раздвигать рельсы, перешивать полотно. Известно, что бронепоезда «Уфа» и «Салават Юлаев» дошли до Кёнигсберга. А затем, уже после возвращения на родину, были расформированы. Вероятнее всего, броня пошла на переплавку, а сами составы переделывались под гражданские нужды. Однако существует легенда, что некоторые бронепоезда до сих пор где-то хранятся на случай войны.
Будут ли когда-нибудь найдены боевые машины с именем «Уфа» на броне? Или танк и бронепоезд потеряны безвозвратно? В музее Боевой Славы допускают, что если в архивах все-таки обнаружатся подтверждающие данные о танке, копию надписи можно будет нанести на идентичную модель Т-34 в городском парке. Это могло бы стать символом памяти о вкладе Уфы в историю Великой Победы.
Автор: Юлия Нигматуллина