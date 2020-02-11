Уфа на броне: как уфимский танк Т-34 появился в игре Call of Duty?

Как имя столицы Башкирии оказалось на броне боевых машин в годы Великой Отечественной? Откуда танк «Уфа» на башне появился в американской компьютерной игре? История уфимского танка – в специальном репортаже БСТ «Уфа на броне».

В свои три года юный уфимец Миша проводит серьезный сравнительный анализ игрушки и настоящего боевого танка времен Великой Отечественной. От любопытного глаза любителя военной техники не ускользает ни одна деталь. Это место в уфимском Парке Победы в последнее время неспроста вызывает особый интерес. Фанаты компьютерной игры Call of Duty заметили в одном из эпизодов танк с надписью «Уфа». По сценарию игры, в ходе сражений он колесит по немецким городам. И, как выяснилось, эта боевая машина – отнюдь не плод воображения американских разработчиков игры. В процессе ее создания они опирались на реальную хронику военных лет. И действительно, вот эти документальные кадры – тот самый танк с именем «Уфа» на броне.

Легендарный танк Т-34. Именно такая модификация – с орудием 85-го калибра – была куплена уфимскими рабочими для фронта и получил название «Уфа». Известно, что эта модель была взята на вооружение Красной Армии ближе к концу войны – в 44-м. А в марте 45-го танк, предположительно, погиб в Венгрии, в операции у озера Балатон. Однако ни в одном из республиканских фондов нет документальных источников о происхождении или боевом пути уфимского танка. В музее Боевой Славы, например, впервые услышали о нем именно от посетителей, знакомых с компьютерной игрой.

Ирина Урманова, главный хранитель музейных коллекций Республиканского музея боевой славы: « Эта информация начала интересовать людей после выхода игры в танки. Там появляется танк с названием «Уфа». Люди начали приходить и спрашивать про него. И вот тогда мы начали искать информацию. Смотрели в фондах, в официальных архивах. Ничего, к сожалению, нет, ни о командире, ни об экипаже этого танка».

Зато есть точные сведения о том, что жители республики в годы войны собрали деньги и отправили на фронт целую танковую колонну под названием «Колхозники Башкирии». При этом сама техника в Уфе не производились. Средства на неё копились на специальном банковском счете, а затем были перечислены на завод-изготовитель, вероятно, Челябинский тракторный. И уже оттуда танки отправились на фронт.

С соблюдением особого режима влажности и температуры в музее хранится фрагмент башни танка Т-34, найденный и привезенный поисковиками из-под Курска. Характер повреждений говорит о том, что экипаж, скорее всего, погиб.

В уфимском музее Боевой Славы есть специальная компьютерная программа. Веб-камере достаточно показать реальный снимок военных лет – и появляется 3D-модель. Танк Т-34 словно оживает в руках. Можно разглядеть каждую деталь.

Телеканалу БСТ удалось разыскать танк с надписью «Уфа». Он стоит под открытым небом в Москве, на 41-м километре Волоколамского шоссе. Именно на этом рубеже Красная Армия остановила продвижение фашистских войск во время обороны Москвы. Надпись полустерта, но сомнений нет – это имя столицы Башкирии. Сотрудники музея подтвердили: это боевой танк, но, к нашему сожалению, реальной связи с Уфой у него нет. Эта надпись была сделана уже после войны для съемок одного из советских фильмов.

Анна Городничева, заведующая отделом Ленино-Снегирёвского музея г. Москвы: «Этот танк поступил нам с технической базы «Мосфильма». Данные надписи, которые нанесены на башню танка, – слово «Уфа» и № 34 – появились уже непосредственно при съемках фильма в послевоенный период».

Согласно документальной хронике, танк «Уфа» участвует в боях за освобождение Европы. И его следы обрываются в Балатонской операции. Что стало с боевой машиной и ее экипажем – до сих пор точно неизвестно. Некоторые данные о танке с именем «Уфа» есть в Национальном музее республики.

Антон Фокин, старший научный сотрудник Национального музея Республики Башкортостан: «Здесь показана реконструкция танка «Уфа». Танк был куплен на средства рабочих паровозоремонтного завода. Его выкупили на Челябинском тракторном заводе, где производились танки у нас на тот момент ближе всего. И оттуда его отправили на фронт».

Один из работников Уфимского тепловозоремонтного завода, где собирали деньги на танк, по некоторым сведениям, и возглавил его экипаж. Мы приезжаем сюда, на предприятие, где историей словно пропитан воздух. Завод, который прежде назывался паровозоремонтным, был основан больше века назад, в 1888 году. И это место напрямую связано с еще одной боевой машиной, которая носила имя «Уфа» на броне. В годы войны здесь строили легендарные бронепоезда.

Тепловозоремонтный завод расположен в самом центре Уфы, недалеко от железнодорожного вокзала. И, кажется, что время здесь будто остановилось, словно попадаешь в другую эпоху, в уютный советский дворик с деревянными, но еще вполне добротными зданиями. Например, это бюро пропусков завода, а вот так выглядит проходная. Со времен Великой Отечественной здесь почти ничего не изменилось.

И хотя, конечно, сейчас здесь работают уже на современном оборудовании, сохранились и некоторые детали военных лет. Например, именно на этом станке проверяли колеса для паровозов. Их диаметр был в два раза больше современных тепловозных и составлял 2,5 метра.

Алексей Спиридонов, начальник колесного цеха Уфимского тепловозоремонтного завода: «Диаметр колеса был больше намного, поэтому здесь вставка сделана. Она расширялась... Это сейчас все стало проще. А паровозы делали здоровые мужики под два метра с большими кувалдами – такой был принцип работы. Колесо ставилось сюда, потом вставлялось бандажное кольцо. Через каждые 5 мм простукивали два бандажника. Вот так брали кувалду, и пошел стучать!»

Алексей Спиридонов пришел на завод в 17 лет, и уже полвека – на рабочем посту. Рассказывает: историю строительства бронепоездов для фронта здесь до сих пор знает каждый сотрудник. Их называли "крепости на колесах". Состав под названием «Уфа» был собран всего за восемь дней, сверх плана. Люди работали в три смены, завод не останавливался ни на минуту.

Алексей Спиридонов, начальник колесного цеха Уфимского тепловозоремонтного завода: «Старые рассказывали: мы, говорит, выходили наверх, там у нас трамваи ходят, с нас грязь текла, но мы были самые уважаемые люди».

Это основной и самый старый цех завода. Сложно представить, но этому зданию больше 130 лет. Именно здесь в годы войны собирали бронепоезда, и тот самый, с именем «Уфа».

Заметку о митинге в честь выпуска бронепоезда «Уфа» от 2 июля 1943 года удалось найти в архивной подшивке газет «Красная Башкирия».

«И вот на площадке станции Уфа собрались рабочие заводов и учреждений города, чтобы передать представителям Красной Армии бронепоезд «Уфа», построенный на средства трудящихся города, руками рабочих Уфимского паровозоремонтного завода».

Всего за годы войны на заводе были собраны четыре бронепоезда, все – сверх плана, наряду с основной задачей – выпуском снарядов. Каждый получил собственное имя: «Уфа», «Салават Юлаев», «Александр Суворов» и «Александр Невский». В одном из цехов сохранился и до сих пор отлично работает мостовой кран, которым поднимали крупногабаритные детали в ходе строительства бронепоездов.

Анатолий Иванов, начальник тепловозосборочного цеха Уфимского тепловозоремонтного завода: «Этот кран был собран в 1943 году, во время Великой Отечественной Войны, без сварки, без единого болта, здесь все только клепаное. Все работает отлично, лучше даже, чем современные краны».

Бронесоставы собирали на базе паровоза типа ОВ – народное название – "овечка". Защитные листы делали из высокопрочной башкирской стали, известной на весь Союз.

Это так называемая разрывная испытательная машина. На паровозоремонтный завод она поступила в годы войны из США, по лендлизу. И на ней металл, в том числе стальные листы для бронепоезда, испытывали на прочность.

В музее завода хранится модель бронепоезда «Уфа» и фотография, на которой – его строители. Нам повезло встретиться с одним из них. Николаю Анискину 92 года. Удивительно, но он до сих пор в подробностях помнит, как своими руками вытачивал детали для котла – сердца бронепаровоза.

На завод он попал 14-летним мальчишкой, в годы войны таких как он здесь было большинство. Вспоминает, что в цехах даже пришлось поднять полы, поскольку малолетние работники не дотягивались до станков. А на обед голодные подростки жарили воробьев в заводской печи.

Николай Анискин, почетный железнодорожник, работник Уфимского тепловозоремонтного завода в годы Великой Отечественной войны: «Кушать ведь нечего было. Плохо было. Ходили на вокзал, воробьев ловили. Приносили, в печь подвешивали и зажаривали. На двух станках работал я, роста не хватало. Пол сделали выше нам. Станки же здоровые, а мы – маленькие».

Здесь же, на заводе, во время войны, Николай Николаевич познакомился со своей будущей женой. Чтобы ее взяли на работу, 13-летняя Саша прибавила себе один год в документах. После войны они поженились и прожили вместе 70 лет.

Николай Анискин, почетный железнодорожник, работник Уфимского тепловозоремонтного завода в годы Великой Отечественной войны: «Она делала ящики для снарядов, а я снаряды точил. И вот так снюхались... Не могли друг без друга. Я уж не могу вспоминать. Умерла... Дружили мы, никто так не дружил, любили друг друга. Каждую ночь ее вижу!».

Впрочем, дети и внуки не дают ветерану унывать. Утерев слезу, он с гордостью рассказывает, как объездил почти всю страну в статусе почетного железнодорожника. Жалеет лишь, что не доехал до Байкала. Николаю Анискину, и таким же, как он, юным работникам тыла, обеспечившим Победу, посвящена эта музейная экспозиция.

Ирина Урманова, главный хранитель музейных коллекций республиканского Музея Боевой Славы: «Здесь стоит мальчик-подросток 14 лет, работает за станком, стоит на ящике, потому что не дотягивается. Это подросток, которому нужно бегать в школу, учиться, но мужчин не хватало, женщины, дети, старики, все работали».

Многие из работников паровозоремонтного завода ушли на фронт в составе экипажей бронепоездов. В первые годы войны "крепости на колесах" выполняли роль смертников – они оставались последними на оборонительных рубежах, сдерживали немецкие танки, отбивались от самолетов. Но уже во второй половине Великой Отечественной бронепоезда поддерживали наступление советских войск.

Антон Фокин, старший научный сотрудник Национального музея Республики Башкортостан: «Они подходили где-то на сложных участках фронта, где-то на расстоянии идет бой, и они поддерживают огнем тех, кто идет в атаку впереди!».

Именно в таких наступательных боях на Прибалтийском фронте участвовал и бронепоезд «Уфа». В архивах Министерства обороны можно найти документы, отражающие его боевой путь. В них он значится под номером 624. Вот, например, схема боевого порядка за декабрь 1944 года. Это территория Литвы. Здесь наши бронепоезда стояли на позиции между реками Неман и Вильня. А это военные донесения за тот же период, в которых указывается, по каким координатам велся артиллерийский огонь, а также, например, данные о том, что личный состав бронепоезда «Уфа» занимался строительством железнодорожных путей близ станции Цуллмен-Еннен.

Борис Шабалин, председатель совета ветеранов Уфимского тепловозоремонтного завода: «На бронепоезде была еще площадка, где были дополнительные рельсы и шпалы – это на тот случай, если будет путь поврежден или уничтожен. То есть они могли себе путевое хозяйство создавать».

Интересная деталь – в нашей стране ширина железнодорожной колеи на 37 миллиметров больше, чем в Европе, и для продвижения советских бронепоездов, красноармейцам приходилось буквально раздвигать рельсы, перешивать полотно. Известно, что бронепоезда «Уфа» и «Салават Юлаев» дошли до Кёнигсберга. А затем, уже после возвращения на родину, были расформированы. Вероятнее всего, броня пошла на переплавку, а сами составы переделывались под гражданские нужды. Однако существует легенда, что некоторые бронепоезда до сих пор где-то хранятся на случай войны.

Антон Фокин, старший научный сотрудник Национального музея Республики Башкортостан: «Я думаю, что на некоторых жд-разъездах до сих пор в закрытом режиме эти машины боевые есть, потому что случись какая-то боевая обстановка, и не будет электричества, а этот паравоз с пушками неплохо едет и питается не только углем, но и любым горючим веществом».

Будут ли когда-нибудь найдены боевые машины с именем «Уфа» на броне? Или танк и бронепоезд потеряны безвозвратно? В музее Боевой Славы допускают, что если в архивах все-таки обнаружатся подтверждающие данные о танке, копию надписи можно будет нанести на идентичную модель Т-34 в городском парке. Это могло бы стать символом памяти о вкладе Уфы в историю Великой Победы.