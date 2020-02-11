В Уфе организуют обсерватор для туристов из Китая

В санаторий под Уфой не будут заселять заболевших коронавирусом. В профилактории в селе Нижегородка будет размещён обсерватор для тех, кто прилетел из Китая. Сейчас туристов из Поднебесной отправляют в федеральный центр – мест там хватает, и только когда они будут заполнены, людей, побывавших в Китае, будут направлять в регионы.
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Пункты для наблюдения за туристами на базах созданы по всей стране. В Башкортостане его организовали в санатории под Уфой. Местные жители против.
Жители села Нижегородка против соседства с обсерватором. Люди намерены отстаивать свою позицию до победного.
Специалисты объясняют: контакта между местными жителями и прибывшими из Китая не должно быть. На то пункт и карантинный, чтобы исключить риск заболевания. При этом в санаторий будут поступать только здоровые люди. Пребывание в профилактории – это перестраховка.
Проживание и питание в санатории под Уфой для тех, кто прилетел из Китая, бесплатное. Процедуры не предусмотрены. Только наблюдение, проверка температуры. Обязательное условие для заселения в обсерватор – у человека не должно быть симптомов коронавируса.
Впрочем, не факт, что туристы, побывавшие в Поднебесной, вообще появятся в санатории. Такой необходимости сейчас нет. Аналогичные обсерваторы по распоряжению главного санитарного врача на случай необходимости созданы во всех регионах России. Сейчас профилакторий под Уфой почти пустой, но работает в обычном режиме.
Вообще санаторий на 150 мест. В случае заселения на карантин территорию закроют. А уже отдыхающим вернут деньги по путёвке.
В Башкортостане случаев заболевания коронавирусом нет. Под подозрением были 32 человека. Выяснили: ОРВИ и грипп. При этом в России всего 2 случая заболевания: в Тюмени и в Забайкалье.
На прошлой неделе гриппом и ОРВИ в Башкортостане заболели 36,5 тысяч человек. Эти показатели выше, чем в прошлом году.
То есть люди стали внимательнее относиться к здоровью. И всё это, боясь заболеть коронавирусом. Тот случай, когда паника принесла пользу.
Автор: Лилия Курбанова