В Уфе организуют обсерватор для туристов из Китая

В санаторий под Уфой не будут заселять заболевших коронавирусом. В профилактории в селе Нижегородка будет размещён обсерватор для тех, кто прилетел из Китая. Сейчас туристов из Поднебесной отправляют в федеральный центр – мест там хватает, и только когда они будут заполнены, людей, побывавших в Китае, будут направлять в регионы.

Пункты для наблюдения за туристами на базах созданы по всей стране. В Башкортостане его организовали в санатории под Уфой. Местные жители против.

Риля Давлетова, жительница с. Нижегородка: «Мы против, мы будем стоять до той поры, чтоб не было. Я сама лично группу организую, я пенсионерка!»

Жители села Нижегородка против соседства с обсерватором. Люди намерены отстаивать свою позицию до победного.

Риля Давлетова, жительница с. Нижегородка: «Все время гуляем здесь с детьми, скандинавской ходьбой занимаемся».

Специалисты объясняют: контакта между местными жителями и прибывшими из Китая не должно быть. На то пункт и карантинный, чтобы исключить риск заболевания. При этом в санаторий будут поступать только здоровые люди. Пребывание в профилактории – это перестраховка.

Александр Лопухов, заместитель председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям: «Они все здоровы, но кто-то мог подхватить инфекцию, которая пока не проявилась. Они будут там, чтобы не проявилось где-то в супермаркете, в кино – среди людей, а здесь, чтобы вовремя выявить и вылечить».

Проживание и питание в санатории под Уфой для тех, кто прилетел из Китая, бесплатное. Процедуры не предусмотрены. Только наблюдение, проверка температуры. Обязательное условие для заселения в обсерватор – у человека не должно быть симптомов коронавируса.

Впрочем, не факт, что туристы, побывавшие в Поднебесной, вообще появятся в санатории. Такой необходимости сейчас нет. Аналогичные обсерваторы по распоряжению главного санитарного врача на случай необходимости созданы во всех регионах России. Сейчас профилакторий под Уфой почти пустой, но работает в обычном режиме.

Вообще санаторий на 150 мест. В случае заселения на карантин территорию закроют. А уже отдыхающим вернут деньги по путёвке.

В Башкортостане случаев заболевания коронавирусом нет. Под подозрением были 32 человека. Выяснили: ОРВИ и грипп. При этом в России всего 2 случая заболевания: в Тюмени и в Забайкалье.

На прошлой неделе гриппом и ОРВИ в Башкортостане заболели 36,5 тысяч человек. Эти показатели выше, чем в прошлом году.

Зухра Шагиева, и.о. начальника отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан: «Число лабораторно подтвержденных случаев заболевания гриппом выше, потому что большее число заболевших обследуются на грипп».

То есть люди стали внимательнее относиться к здоровью. И всё это, боясь заболеть коронавирусом. Тот случай, когда паника принесла пользу.