Единственный выживший на плато Кваркуш турист из Уфы борется за жизнь

Единственный турист, оставшийся в живых после гибели группы в Пермском крае, чувствует себя удовлетворительно и продолжает лечение в уфимской РКБ им. Куватова. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Напомним, группа из пяти человек отправилась в снегоходный поход по плато Кваркуш 20 февраля. Компания друзей должна была вернуться 24 февраля. а следующий день родственники забили тревогу и спасатели МЧС России начали поиски. Спустя девять дней нашли тела четверых мужчин. Живым обнаружили самого старшего участника путешествия – Сергея.