В Салавате после капитального ремонта открылась поликлиника

Преобразились все четыре этажа здания, поменяли кровлю и входную группу. Работы длились год. За это время больницу перестроили под программу «Бережливая поликлиника».

Упростилось взаимодействие медперсонала и пациентов, а также сократилось время ожидания в очереди. Организовано разделение пациентов, при котором контакт больных и здоровых сводится к минимуму. Также было закуплено новое оборудование: УЗИ, рентген, ЭКГ и офтальмологические аппараты.

Дополнительные удобства созданы и для пациентов с ограниченными возможностями здоровья. Появилась санитарная комната для маломобильных граждан. На капитальный ремонт и благоустройство прилегающей территории потратили 40 млн рублей.