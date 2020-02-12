В Уфимском районе открылся детский сад на 260 мест

В селе Зубово под Уфой сегодня открыли детский сад. Дошкольное учреждение рассчитано на 260 мест. Объект возвели в рамках национального проекта «Демография».

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Танец маленьких воспитанниц нового детского сада под названием «Одуванчик» – для гостей из республиканского правительства. Это долгожданное событие для всего поселка Зубово. Не меньше детей событию рады и сотрудники дошкольного учреждения.

Гульнара Якупова, воспитатель детского сада «Одуванчик» пос. Зубово: «Здесь 12 групп у нас. В каждой группе по 20 – 25 человек будет. Наверное, больше будет даже. Музыкальный зал, спортивный зал, ИЗО-студия, зимний сад здесь будут».

Этот детский сад рассчитан на 260 мест. Как рассказывают местные жители, в Зубово в ожидании открытия дошкольного учреждения уже успели вырасти дети.

Общая площадь двухэтажного здания нового детсада составляет 3800 квадратных метров. Объем финансирования – около 200 млн рублей. Отапливается здание от отдельно стоящей котельной, электроснабжение осуществляется от своей трансформаторной подстанции, водоснабжение централизованное. В церемонии открытия принял участие и первый заместитель Премьер-министра Правительства республики Андрей Назаров. Он лично контролировал ход завершения всех работ.

Андрей Назаров, первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан: «Это очень важно, потому что в Уфимском районе не хватает мест для наших дошкольников. И детский сад «Одуванчик» как раз решает эту проблему. К сожалению, желающих больше, чем 260 мест в этом садике. Тем не менее, в республике сегодня строится достаточно большое количество социальных объектов».

Виктория Тарзимина, заведующий детским садом «Одуванчик» пос. Зубово: «Жители долго ждали. Это такой торжественный момент. Село расширилось настолько, что просто не вмещаются наши детки».

В прошлом году в Башкортостане ввели в эксплуатацию 21 школу и 22 детских сада. В этом году, как сообщали в региональном Госкомстрое, в планах построить 47 социально-значимых объектов.

Автор: Екатерина Тимиряева