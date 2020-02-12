В Уфимском районе открылся детский сад на 260 мест

Андрей Назаров, первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан: «Это очень важно, потому что в Уфимском районе не хватает мест для наших дошкольников. И детский сад «Одуванчик» как раз решает эту проблему. К сожалению, желающих больше, чем 260 мест в этом садике. Тем не менее, в республике сегодня строится достаточно большое количество социальных объектов».