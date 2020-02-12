В Уфимском районе открылся детский сад на 260 мест

В селе Зубово под Уфой сегодня открыли детский сад. Дошкольное учреждение рассчитано на 260 мест. Объект возвели в рамках национального проекта «Демография».
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Танец маленьких воспитанниц нового детского сада под названием «Одуванчик» – для гостей из республиканского правительства. Это долгожданное событие для всего поселка Зубово. Не меньше детей событию рады и сотрудники дошкольного учреждения.
Этот детский сад рассчитан на 260 мест. Как рассказывают местные жители, в Зубово в ожидании открытия дошкольного учреждения уже успели вырасти дети.
Общая площадь двухэтажного здания нового детсада составляет 3800 квадратных метров. Объем финансирования – около 200 млн рублей. Отапливается здание от отдельно стоящей котельной, электроснабжение осуществляется от своей трансформаторной подстанции, водоснабжение централизованное. В церемонии открытия принял участие и первый заместитель Премьер-министра Правительства республики Андрей Назаров. Он лично контролировал ход завершения всех работ.
В прошлом году в Башкортостане ввели в эксплуатацию 21 школу и 22 детских сада. В этом году, как сообщали в региональном Госкомстрое, в планах построить 47 социально-значимых объектов.
Автор: Екатерина Тимиряева