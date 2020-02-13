Офтальмолог из Уфы побил рекорд России по количеству операций в день

Уфимский офтальмолог-хирург вновь побил рекорд России по количеству операций на глаза в день. Эмин Усубов провел более полусотни операций. Предыдущий рекорд также принадлежал уфимскому глазному хирургу.

Врач Уфимского НИИ глазных болезней Эмин Усубов совместно с бригадой коллег выехал в Ишимбайскую районную больницу для оказания приема. Выезд осуществлялся в рамках поручения Главы региона Радия Хабирова о развитии офтальмологической службы республики. За сутки к специалисту пришли свыше полусотни пациентов, которым хирург провел операции.

Всего хирург провел в день 56 операций. Таким образом, Эмин Усубов побил рекорд собственного коллеги Рената Казакбаева. За его плечами было 50 единовременных операций.