Для кого в России опасна ранняя весна: мнение врача

Синоптики прогнозируют неожиданный приход весны в некоторых регионах России. По словам специалистов, весна наступит в течение нескольких недель. Как может отреагировать организм на резкие перепады температуры и быструю смену зимы на весну, рассказал врач-кардиолог Юрий Конев.

Специалист утверждает, что в зоне риска находятся люди с сердечно-сосудистыми и хроническими патологиями. Также уделять внимание стоит и людям пожилого возраста. Так как атмосферное давление будет испытывать изменения, люди с вышеперечисленными симптомами будут страдать от головной и сердечной боли. По аналогии, в этот период могут обостриться и болезни суставов.

Известно, что большинство инфарктов происходит в период либо аномально плюсовых погодных показателей, либо при резких скачках атмосферного давления кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев