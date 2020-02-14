Для кого в России опасна ранняя весна: мнение врача

Синоптики прогнозируют неожиданный приход весны в некоторых регионах России. По словам специалистов, весна наступит в течение нескольких недель. Как может отреагировать организм на резкие перепады температуры и быструю смену зимы на весну, рассказал врач-кардиолог Юрий Конев.
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Специалист утверждает, что в зоне риска находятся люди с сердечно-сосудистыми и хроническими патологиями. Также уделять внимание стоит и людям пожилого возраста. Так как атмосферное давление будет испытывать изменения, люди с вышеперечисленными симптомами будут страдать от головной и сердечной боли. По аналогии, в этот период могут обостриться и болезни суставов.
Специалист поделился, как нужно подготовить свой организм с резкой перемене погоды. Как выяснилось, нужно меньше заниматься физической деятельностью. Если врач прописал медикаменты, нельзя ими пренебрегать. И конечно же, нужно отказаться от курения и употребления алкоголя.