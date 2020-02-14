В России женщина дозвонилась до поликлиники с 327-го раза

Страну охватили волны гриппа и ОРВИ. В 37 регионах России и в нескольких крупнонаселенных городах превышен эпидемический порог. Образовательные учреждения закрываются на карантин. В зоне риска находятся в основном дети от 7 до 14 лет и взрослые.

У жительницы города Златоуст в Челябинской области 8 февраля заболел ребенок. Как говорят родители девочки, температура в субботний вечер достигла 39-40 градусов. Так как такое время считается поздним, домочадцы решили вызвать врача на следующий день. Детская поликлиника в родном городе жителей открывается в 8:00. С этого времени матери девочки понадобилось два с половиной часа и 327 звонков, чтобы в регистратуре подняли трубку. В социальных сетях был опубликован скриншот с телефона женщины, где отчетливо виднеются попытки позвонить.

В итоге врач пришла в шесть часов вечера. То есть понедельник в плане лечения для ребенка тоже оказался вычеркнутым. Жена задает вопрос: „Шесть вечера, почему так долго?“ Ей ответили, что план обхода вообще до девяти вечера расписан, радуйтесь, что к вам раньше пришли отец ребенка

Ситуация усугубилась еще и тем, что оба обслуживающих врача сами оказались нездоровыми. Жители города говорят, что функции скорой помощи в Златоусте ограничиваются лишь перевозом больного в поликлинику. Ребенок сейчас поправляется, но родители намерены довести дело до конца.

Тем времени администрация поликлиники утверждает, что 8 февраля учреждение работало. Сотрудники больницы работали 48 часов, на приеме адресов находилась медсестра. Но это было только в первую половину дня — с 8:00 до 14:00.