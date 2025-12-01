В Уфе продолжается чемпионат России по боксу среди женщин

Каждый день во Дворце борьбы сильнейшие представительницы этого вида спорта выявляют победительниц в ринге в утренней и вечерней сессиях. Сегодня прошли поединки в шести весовых категориях. Выступали в этот день сразу три спортсменки из республики.

После выхода из ринга работа у спортсменок и тренеров не заканчивается. Арина Макарова, представляющая школу по боксу имени Николая Валуева в Уфе, только что одержала победу над Алиной Деточкиной из Тюменской области. А после вместе с тренером Юрием Шокуровым они остались в зале разбирать поединок будущих соперниц.

Соревновательный день разбит на две сессии – дневную и вечернюю. Всего в Уфе собрались 163 спортсменки из 48 регионов страны. В третий день турнира прошли поединки в шести весовых категориях.

Юлия Чумгалакова, представляющая Московскую область и Башкортостан параллельным зачетом, одержала победу за явным преимуществом над другой представительницей республики Алиной Муллагуловой. Бой завершился во втором раунде.

А это еще одна претендентка на победу в своей весовой категории. Людмила Воронцова – участница Олимпийских игр, трехкратная чемпионка страны и финалистка чемпионата мира. Два года назад на турнире в Уфе она дошла до финала, но стала второй. Сейчас спортсменка намерена взять реванш и одержать победу в столице Башкортостана.

Мария Панферова, представляющая Краснодарский край, неделю назад вернулась из Каспийска с чемпионата России по кикбоксингу, где она заняла первое место. Теперь девушка намерена стать чемпионкой России уже в другом виде спорта – в боксе. И первый шаг на пути к новой цели она сделала.