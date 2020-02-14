В Башкирии пациенты смогут получать результаты анализов на мобильный телефон

Медицинская лабораторная служба в республике будет реорганизована. Например, анализы уфимских пациентов в Уфе будут исследоваться только на базе 13-й городской больницы и в РКБ имени Куватова. Проект централизации лабораторной службы реализуется уже в 29 субъектах страны, теперь к ним присоединился и Башкортостан.

Вместо ручки и журнала медсестра процедурного кабинета берет в руки сканер. Штрих-код на направлении, как идентификатор пациента. Все данные о том, какие анализы нужно взять, появляются на мониторе компьютера.

А если, к примеру, направление утеряно или человек просто не хочет носить с собой кипу бумаг, то назначение можно принести с собой в телефоне. Терапевт направляет его вам по электронной почте. И принцип работы тогда тоже сохраняется. Все данные оказываются в компьютере.

Пробирок выдается ровно столько, сколько нужно сдать анализов. Цветные крышечки – ценная информация медработникам. Под красным колпачком – биохимия, под фиолетовым – общий анализ.

Это только малая часть изменений в лабораторной службе. Теперь система станет централизованной, проще говоря, все анализы будут исследоваться в Уфе только в двух местах: на базе 13-й городской больницы и в РКБ имени Куватова. Пугаться не стоит: сдавать их пациенты будут, как и прежде, по месту жительства, как и забирать. Высокоточная аппаратура в центрах позволит лучше изучить биоматериал. При этом если в обычной поликлинике доступно было обследование 60, видов анализов, теперь их количество вырастет до 400. Это поможет сократить походы в платные медучреждения.

Если раньше приходилось ожидать долгое время ряд исследований, например, на гормоны, на онкомаркеры, на иммунный статус, то на сегодняшний день, благодаря централизации эти исследования выполняются день в день. Ежедневно. Человек получает эти результаты по месту прикрепления. Фаниль Билалов, главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике Минздрава Республики Башкортостан

Более того, еще 72 часа анализы будут храниться в поликлинике. Если у врачей возникнут вопросы, исследование можно провести повторно. Единая система экономит не только время, но и деньги. Оборудование для такой фабрики анализов дорогостоящее.

Данный проект мы предполагаем тиражировать. Всего в Уфе появятся две большие централизованные лаборатории. Пункты забора останутся в каждой медицинской организации. По республике проект начал свои первые шаги в Нефтекамске и Октябрьском. Максим Забелин, министр здравоохранения Республики Башкортостан

За три года планируется, что в республике появится 12 центров лабораторной службы. Ручной труд станет минимальным, а значит анализы будут точнее. При этом свои результаты пациенты смогут получать сразу на свой мобильный телефон.