В Башкирии показали работу мобильной лаборатории по исследованию пчёл

В республике завершает работу мобильная лаборатория по диагностике болезней пчел и исследования меда. Свой первый выезд она совершила в Бурзянский район. Туда съехались пасечники из Абзелиловского, Белорецкого и Баймакского районов. Это первые и самые важные исследования для пчел после зимовки.

Пчелиная «диспансеризация» проходит сразу после зимовки, но под микроскопом уже неживые насекомые – по ним специалисты определяют тип паразита, который погубил полосатую трудягу, выясняют, чем она питалась, болела и как пережила эту зиму. Признаки некоторых заболеваний заметны сразу, визуально. Иногда требуется и вскрытие.

Крошечную пчелу исследуют от головы до лапок, потому что воспалиться может средний кишечник или трахея, а еще есть болезни на теле. Сдают пробы на выявление паразитов, бактерии и вирусов. Проверяют не только подмор, но и расплод пчелосемей и мед на качество.

Исследования на вирусные и бактериальные инфекции проводят бесплатно, а вот цена на выявление инвазионных заболеваний с одной пробы составляет 530 рублей. Часть материалов осматривают на месте и почти сразу ставят диагноз. Другие анализы требуют больше времени и средств, их делают уже в Уфе. Результаты будут известны не позднее чем через 10 дней после сдачи. Их внесут в паспорт пасеки.