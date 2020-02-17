Летчику-испытателю из Уфы просят присвоить звание Героя России

Посадка космических кораблей в Уфе могла стать реальностью еще в 80-е годы, а космонавт из Башкирии должен был получить звезду героя. Но в историю вмешалась перестройка. Сегодня в Федерации космонавтики пытаются восстановить справедливость и ходатайствуют о присвоении звания Героя России Уралу Султанову.
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Известный летчик-испытатель из Уфы работал над легендарным проектом космического корабля «Буран». Со съемочной группой телеканала БСТ он поделился удивительными подробностями своих испытаний.
Все космонавты – это, прежде всего, летчики. До полетов в космос они, конечно, большую часть своего времени проводили за штурвалами самолетов. Например, для Миг-21 использовали защитный шлем, но уже при полетах на орбиту его заменяли на гермошлем.
Гермошлем № 6 – горшок или кастрюля, как его называют летчики-испытатели. На большой высоте в случае разгерметизации самолета в этот шлем под давлением подается кислород.
Подобные ситуации не раз случались в работе Урала Султанова. Летчик-испытатель из Башкирии входил в состав легендарного отряда космонавтов, которые работали над проектом «Буран». На самолетах отрабатывали методику управления многоразовым космическим кораблем. Вспоминает, как однажды в ходе полета на высоте 20 километров у самолета лопнуло стекло пилотской кабины.
Именно этот высотно-компенсирующий костюм тогда спас летчику жизнь. Во время разгерметизации кабины он сдавил все тело и предотвратил вкипание азота из крови. Теперь костюм хранится в музее Уфимского авиационного университета. Надеть его просят студентку Лилию Ишкинину, чтобы наглядно продемонстрировать принцип действия.
Здесь же, в музее, стоит ракетный двигатель РД-107, который в составе ракетоносителя выводил многоразовый космический корабль «Буран» на орбиту.
Это запись первого и последнего полета «Бурана» 15 ноября 1988 года. В автоматическом режиме, без пилотирования людьми, он стартовал с Байконура и, совершив два витка вокруг Земли, вернулся обратно. При этом на посадке корабль, получив данные о направлении ветра, принял самостоятельное решение развернуться и сесть не с запада на восток, как планировалось, а с востока на запад. Чем очень удивил многих участников команды.
Интересно, что полоса для аварийной посадки «Бурана» была построена именно в Уфе. Инженеры рассчитали, что в случае отказа двигателей ракетоносителя на старте, сам «Буран» можно будет спасти, и расчет траектории приземления в таком случае выпадал как раз на Уфу. Эта полоса по-прежнему существует на территории современного аэропорта.
В 91-м году Урал Султанов должен был получить звезду героя – уже готовились необходимые документы. Но перестройка внесла свои коррективы. Проект «Буран» был заморожен. А в 2002 году на знаменитый космический корабль рухнула крыша ангара в Казахстане. Покорив космос, он погиб в забвении на Земле.
Между тем сегодня в Башкортостане работает уникальная аэрокосмическая школа имени Урала Султанова. У нее нет аналогов в России. Здесь талантливые дети со всей страны выходят на связь с МКС, встречаются с космонавтами, занимаются моделированием.
Сегодня в Федерации космонавтики пытаются восстановить справедливость и ходатайствуют о присвоении Уралу Султанову звания Героя России.
Их называли "волчьей стаей" – по имени командира отряда Игоря Волка. Из 11 человек сегодня живы лишь четверо. Фраза "здоров как космонавт" имеет мало общего с действительностью, признается Урал Назибович. Но о деле, которому посвятил всю жизнь, он, конечно, ничуть не жалеет. И верит, что у российской космонавтики есть будущее.
Автор: Юлия Нигматуллина