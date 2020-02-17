Башкирские школьники приняли участие в раскопках старинного кургана

В августе 2019 года в уникальном по своей красоте и историческому значению месте, недалеко от деревни Кусимово Абзелиловского района Башкортостана, расположенной между озерами Банное и Сабакты, были начаты работы археологической экспедиции «Северные Амуры».

Основными участниками экспедиции были дети и подростки из Уфы и Полевского (Свердловская область), также активное участие в работе приняли школьники из близлежащих сел Абзелиловского района. Ученые и юные археологи начали раскопки каменного кургана скифо-сарматского времени (V-IV века до н.э.) и практически сразу стало ясно, что это погребальное сооружение (вероятно – типа мавзолея) было сооружено на площадке еще более древнего памятника – стоянки эпохи палеолита древностью около 100 тысяч лет.

Кроме раскопок, для членов экспедиции, и в первую очередь – для школьников, сотрудниками Российской академии наук был прочитан цикл научных и научно-популярных лекций, а также проводились многочисленные экспериментальные плавки металла, мастер-классы по производству каменных орудий и лепке глиняных сосудов. Сейчас учеными ведется камеральная обработка полученного материала и на июль-август 2020 года готовится продолжение исследований кургана и палеолитической стоянки. Помимо раскопок планируется продолжение школьного лектория, ознакомление участников с природой, археологическими памятниками и музеями этого уникального уголка Башкирского Зауралья. Экспедиция продолжается.

Также для знакомства школьников с археологией в лицее №106 «Содружество» с февраля по май этого года сотрудниками РАН и ВУЗов республики будет проводиться курс обзорных лекций с общим названием «История и археология Южного Урала сегодня». Первая лекция из этого курса называется «Археология – наука XXI века», она запланирована на 29 февраля. По словам начальника экспедиции ведущего научного сотрудника ИИЯЛ УФИЦ РАН кандидата исторических наук Никиты Савельева (или – Н.С.Савельева) исследуемый курган, вероятно, являлся сложным архитектурным сооружением и многое станет понятно только после завершения исследований.