Радий Хабиров принял участие в форуме «Команда будущего»

Глава Башкортостана принял участие в форуме сельской молодёжи «Команда будущего». Это площадка, на которой молодые фермеры и предприниматели делятся своим опытом со студентами аграрных вузов и ссузов. На встрече в Межвузовском кампусе в Уфе присутствовали более 160 специалистов из разных уголков республики.
Радий Хабиров ответил на вопросы учащихся и предпринимателей. Они спрашивали о том, как приживаются зубры в регионе, развитие экологических ферм и туризма, про поддержку отдельных отраслей в агропромышленном комплексе и многое другое.