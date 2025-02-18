Радий Хабиров принял участие в форуме «Команда будущего»

Глава Башкортостана принял участие в форуме сельской молодёжи «Команда будущего». Это площадка, на которой молодые фермеры и предприниматели делятся своим опытом со студентами аграрных вузов и ссузов. На встрече в Межвузовском кампусе в Уфе присутствовали более 160 специалистов из разных уголков республики.

Радий Хабиров ответил на вопросы учащихся и предпринимателей. Они спрашивали о том, как приживаются зубры в регионе, развитие экологических ферм и туризма, про поддержку отдельных отраслей в агропромышленном комплексе и многое другое.

Мы себя практически всем обеспечиваем и сегодня идем по пути индустриализации сельского хозяйства. Мы в республике за последние годы запустили 21 индустриальную ферму, которые производят 42 процента товарного молока. Сегодня в отрасли работает около 50 тыс. человек. Есть кадровый дефицит — не хватает около 5 тысяч специалистов. Одна из главных задач — привлечение инвестиций. Их объем на сегодняшний день оценивается в сумму более 100 млрд рублей. В 2025 году прямая поддержка АПК со стороны государства — 5,3 млрд рублей. Отрасль становится всё более технологичной.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Пенальти