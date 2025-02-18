Радий Хабиров принял участие в форуме «Команда будущего»

Мы себя практически всем обеспечиваем и сегодня идем по пути индустриализации сельского хозяйства. Мы в республике за последние годы запустили 21 индустриальную ферму, которые производят 42 процента товарного молока. Сегодня в отрасли работает около 50 тыс. человек. Есть кадровый дефицит — не хватает около 5 тысяч специалистов. Одна из главных задач — привлечение инвестиций. Их объем на сегодняшний день оценивается в сумму более 100 млрд рублей. В 2025 году прямая поддержка АПК со стороны государства — 5,3 млрд рублей. Отрасль становится всё более технологичной.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан