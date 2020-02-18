Ученые выяснили, как зеленый чай предотвращает рак груди

Ученые выяснили, что защитить организм от рака молочной железы может обыкновенный зелёный чай. Напиток может предотвратить появление болезни по причине содержания в нём галлата эпигаллокатехина (EGCG). Этот компонент является ещё и антиоксидантом.

В последнее время учёные находят всё больше и больше противораковых компонентов в простых подручных продуктах, которые мы употребляем. Некоторые из них если не помогают в борьбе с болезнью, то вполне могут её предупредить. Одним из очередных открытий стал тал EGCG или галлат эпигаллокатехина. Это вещество может блокировать работу ферментов, которые способствуют развитию рака молочной железы.