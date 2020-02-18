Ученые выяснили, как зеленый чай предотвращает рак груди

Ученые выяснили, что защитить организм от рака молочной железы может обыкновенный зелёный чай. Напиток может предотвратить появление болезни по причине содержания в нём галлата эпигаллокатехина (EGCG). Этот компонент является ещё и антиоксидантом.
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В последнее время учёные находят всё больше и больше противораковых компонентов в простых подручных продуктах, которые мы употребляем. Некоторые из них если не помогают в борьбе с болезнью, то вполне могут её предупредить. Одним из очередных открытий стал тал EGCG или галлат эпигаллокатехина. Это вещество может блокировать работу ферментов, которые способствуют развитию рака молочной железы.
Это открытие было озвучено азиатскими учёными. Однако западные коллеги азиатских специалистов отнеслись к такому заявлению скептически, и сказали, что такое расследование должно быть связано с питанием человека. Также учёные предупредили, что в зелёном чае содержится кофеин, с которым нужно быть осторожным.