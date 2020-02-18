Предприниматели Башкирии совершат деловую поездку в Узбекистан

С 25 по 28 февраля в Узбекистане пройдёт 21-ая Международная выставка «Строительство — UzBuild 2020». Именно её посетят предприниматели Башкирии. Деловая поездка осуществится в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который утвердил Владимир Путин.

На 21-ой Узбекистанской Международной выставке башкирскую продукцию представят шесть предприятий. Известно, что представители республики покажут базальтопластиковую и стеклопластиковую композитную продукцию. Также на выставке бизнесмены Башкирии представят террасную доску и другие материалы из древесно-полимерного композита.

Не только деревянную продукцию покажут башкирские предприятия. Представители республики покажут и светодиодные светильники, минераловатный утеплитель, а также лесо- и пиломатериалы. Известно, что сами предприятия оплатят только командировочные для своих сотрудников, выставочные расходы покроет Центр поддержки экспорта РБ.