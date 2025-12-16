Глава Башкирии совершил рабочую поездку по северо-востоку республики

Медицина становится доступнее. В Аскинском районе Глава Башкортостана принял участие в открытии новой поликлиники, рассчитанной на 250 посещений в смену. С этим событием сельчан в режиме видеоконференции также поздравили заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова и министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. В рамках рабочей поездки по северо-востоку региона Радий Хабиров также провел заседание Совета по развитию здравоохранения и посетил ряд социальных объектов в соседнем Татышлинском районе.

Полилингвальную многопрофильную школу с углублённым изучением удмуртского языка в селе Новые Татышлы открыли в 1996 году. А минувшей весной здесь провели капитальный ремонт. В рамках проекта «Всё лучшее – детям» заменили систему отопления, электрику, установили новые двери, обновили полы, стены и фасад. Кабинеты оборудовали современной техникой.

Детям стало интересно учиться. Есть проекторы, телевизоры. Показываем видеоуроки. Современное оборудование. Динара Шайсламова, учитель начальных классов полилингвальной многопрофильной школы с. Новые Татышлы

Условия, созданные для детей, оценил и Глава Башкортостана Радий Хабиров. Сегодня полилингвальная многопрофильная школа в селе Новые Татышлы считается одной из самых современных в районе. Помимо качественного образования, внимание уделяют и физическому здоровью детей. Обучаются здесь ученики не только из Новых Татышлов, но и соседних населенных пунктов.

У нас 116 детей учатся. Привозим также автобусами детей из шести деревень, после уроков и внеурочных занятий обратно отвозим, все условия созданы. Вилена Султаншина, заместитель директора по учебной части полилингвальной многопрофильной школы с. Новые Татышлы

По поручению Главы Башкортостана был проведен капитальный ремонт удмуртского историко-культурного центра. Двухэтажное здание 1988 года постройки полностью обновили, и теперь оно является центром притяжения для всех жителей района. Под одной крышей в здании также расположен музей, спортивный зал, библиотека, открыты отдельные кабинеты для занятия творчеством. Не пустует и детская зона, где малыши с удовольствием проводят время.

Центр у нас прекрасный, всё нравится. Светлана Муллаярова, воспитатель детского сада

Татышлинцы с уважением относятся не только к истории и культуре удмуртского народа, но и к памяти о ветеранах Великой Отечественной войны, участниках боевых действий на Северном Кавказе, в Афганистане и специальной военной операции. В районом центре благоустроили мемориальный комплекс защитникам Отечества. Ремонтные работы были выполнены в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Общая сумма составила почти 20 миллионов рублей. Мемориальный комплекс является основным местом проведения военно-патриотических мероприятий, в том числе и Дня Победы.

Медицинской сфере на северо-востоке республики тоже особое внимание. В селе Старые Казанчи Аскинского района открыли новую врачебную амбулаторию, которая обслуживает почти 2400 человек из 19 населённых пунктов. Пациентам не нужно ездить в райцентр, чтобы сдать анализы, пройти ЭКГ или первый этап диспансеризации. В медучреждении есть дневной стационар на три койко-места. Врачей тоже хватает. Специалистов привлекли по программе «Земский доктор».

Меня привозят на машине из Аскино. Мы также на дому обслуживаем маломобильных людей. Условия хорошие. Айгуль Сабитова, врач-терапевт

Центральным событием рабочей поездки стало заседание Совета по развитию здравоохранения при Главе Республики Башкортостан, которое прошло в районном доме культуры села Аскино. С приветственным словом к участникам обратился Радий Хабиров.

Мы решали две большие проблемы: изношенность зданий, оборудования. Медперсонал. До конца года вводим шесть поликлиник в районах, взрослых и детских. Кроме этого, греют душу цифры по количеству ФАПов и амбулаторий. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

И в этом плане Аскинский район можно поставить в пример. В муниципалитете остался последний старый ФАП, который заменят в ближайшее время на модульный. Также же здесь активно работают программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», что помогло решить вопрос с кадрами. После награждения работников здравоохранения участники Совета обсудили развитие первичной медико-санитарной помощи, подвели итоги деятельности медорганизаций Бирского медицинского округа. Ну а новогодним подарком для жителей Аскино стало открытие современной поликлиники на 250 посещений в смену. В режиме видеоконференции сельчан также поздравили заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова и министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

Поликлиника Аскинской центральной районной больницы построена в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Продолжительная и активная жизнь», а также регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». Стоимость объекта составила почти 760 миллионов рублей, из которых больше половины выделил федеральный бюджет. Медучреждение оснащено всем необходимым оборудованием и, что самое главное, укомплектовано специалистами. Радий Хабиров осмотрел врачебные кабинеты и пожелал персоналу успешной работы.

В рамках реализации нацпроектов и модернизации первичного звена, по сути, меняется ландшафт и вся инфраструктура здравоохранения. Ровно это мы чувствуем в нашей республике. До Нового года мы планируем открыть ещё пять поликлиник в сельских районах. Только за этот год мы ввели 134 модульных ФАПа и врачебных амбулаторий. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан