Башкирия стала одним из лидеров по господдержке на ипотеку для многодетных семей

Башкирия вошла в число регионов-лидеров по государственной поддержке на ипотечное кредитование многодетных семей. Вместе с республикой в топ вошли Московская, Свердловская, Тюменская области, а также Ханты-Мансийский Автономный округ, Татарстан, Москва и Пермский Край. Здесь больше всего одобрили заявки на получение 450 тысяч рублей на ипотеку.

По данным ДОМ.РФ, в Башкирии оператор одобрил 1296 заявок на общую сумму 573 млн рублей. В целом же, после запуска госпрограммы, при которой семьи с тремя и более детьми, могут получить выплату 450 тысяч рублей на погашение ипотеки, было выделено 13,9 млрд рублей. Всего по стране было одобрено 31,6 тысяч заявок.

Информацию о количестве ипотечных кредиторов, которые подали заявления на господдержку в отношении заемщика, числе заявлений и положительных решений о выплатах, суммах и среднем сроке рассмотрения заявок можно найти на портале наш.дом.рф. Также заемщик может уточнить статус своего заявления в онлайн-режиме.

Как поясняет пресс-служба Госстроя РБ, для получения субсидии нужно обратиться в банк, который обслуживает ипотечный кредит. К заявлению нужно приложить документы, удостоверяющие гражданство и личность заявителя и его детей, а также подтверждающие материнство (отцовство), документы о предоставлении ипотеки и покупке земельного участка под индивидуальное жилищное строительство или жилья.

Программа поддержки многодетных семей начала действовать в стране с 25 сентября прошлого года. По этой программе семьи могут получить выплату 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Госпрограмма рассчитана на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился или родится третий ребенок, или последующие дети.