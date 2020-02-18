В Башкирии эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 70%

В республике количество заболевших гриппом и ОРВИ продолжает увеличиваться. Эпидемический порог в Башкортостане превышен на 70%. За прошлую неделю в республике за медицинской помощью обратились более 41 000 человек.

Такие данные приводит республиканский Роспотребнадзор. Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей вырос на 12 с половиной процентов. В столице Башкирии зарегистрировано порядка 12 тысяч пациентов, 50 процентов из которых – дети.

Факт превышения эпидемического порога зарегистрировали в городах Белебей, Октябрьский, Нефтекамск, Стерлитамак. Также он превышен в Уфимском, Альшеевском, Бижбулякском, Дуванском, Миякинском и Туймазинском районах. Напомним, из-за всплеска заболеваемости простудными заболеваниями Факт превышения эпидемического порога зарегистрировали в городах Белебей, Октябрьский, Нефтекамск, Стерлитамак. Также он превышен в Уфимском, Альшеевском, Бижбулякском, Дуванском, Миякинском и Туймазинском районах. Напомним, из-за всплеска заболеваемости простудными заболеваниями школы республики закрыты на карантин. В образовательных учреждениях Уфы он продлен до 24 февраля. . В образовательных учреждениях Уфы он продлен до 24 февраля.