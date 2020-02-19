Выставка «Двор. Парк. Сквер. 2020» впервые пройдет в Уфе

В Уфе пройдет выставка «Двор. Парк. Сквер. 2020». По признанию организаторов, такое мероприятие в Башкирии будет в первый раз. Актуальность выставки обусловлена скорым сезоном благоустройства дворов.
горячие новости
Мероприятие начнется на следующей неделе и продлится три дня. С 26 по 28 февраля двери ВДНХ в Уфе откроются для 30 производителей из Башкирии. На выставке будут представлены увидеть элементы благоустройства городской среды от республиканских производителей.
Кроме того, при сотрудничестве с местными производителями доставка оборудования проходит в более короткие сроки. Обратная связь позволит учитывать все дизайнерские пожелания при изготовлении заказа.
Мероприятие способствует реализации национального проекта «Жилье и городская среда», утверждённого майским указом Владимира Путина.