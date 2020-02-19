Выставка «Двор. Парк. Сквер. 2020» впервые пройдет в Уфе

Совсем скоро начнется сезон благоустройства дворов. Очень важно, чтобы муниципалитеты, ответственные за выполнение программы «Башкирские дворики», ориентировались на местных производителей. В выставке примут участие более 30 производителей со всей Башкирии: из городов Уфа, Кумертау, Нефтекамск, Белорецк, Ишимбай, Туймазы и районов республики. Причем речь идет не только о дворах, но и о прилегающих общественных территориях. Как отметили в пресс-службе ведомства, башкирские производители постоянно совершенствуют свою продукцию, это детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы, парковое и уличное освещение, резиновая крошка, тротуарная плитка.

пресс-служба МЖКХ РБ