Выставка «Двор. Парк. Сквер. 2020» впервые пройдет в Уфе

В Уфе пройдет выставка «Двор. Парк. Сквер. 2020». По признанию организаторов, такое мероприятие в Башкирии будет в первый раз. Актуальность выставки обусловлена скорым сезоном благоустройства дворов.

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Мероприятие начнется на следующей неделе и продлится три дня. С 26 по 28 февраля двери ВДНХ в Уфе откроются для 30 производителей из Башкирии. На выставке будут представлены увидеть элементы благоустройства городской среды от республиканских производителей.

Совсем скоро начнется сезон благоустройства дворов. Очень важно, чтобы муниципалитеты, ответственные за выполнение программы «Башкирские дворики», ориентировались на местных производителей. В выставке примут участие более 30 производителей со всей Башкирии: из городов Уфа, Кумертау, Нефтекамск, Белорецк, Ишимбай, Туймазы и районов республики. Причем речь идет не только о дворах, но и о прилегающих общественных территориях. Как отметили в пресс-службе ведомства, башкирские производители постоянно совершенствуют свою продукцию, это детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы, парковое и уличное освещение, резиновая крошка, тротуарная плитка.

пресс-служба МЖКХ РБ

Кроме того, при сотрудничестве с местными производителями доставка оборудования проходит в более короткие сроки. Обратная связь позволит учитывать все дизайнерские пожелания при изготовлении заказа.

Мероприятие способствует реализации национального проекта «Жилье и городская среда», утверждённого майским указом Владимира Путина.