Минздрав Башкирии обсудил проблемы онкозаболеваний на Всероссийском совещании

18 февраля в Министерстве здравоохранения России прошло совещание с органами власти субъектов, которые отвечают за реализацию федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Председателем совещания стала директор Департамента организации медицинской помощи и санитарно-курортного дела Минздрава России Екатерина Каракулина. Данное совещание проходит в рамках реализации проекта «Здравоохранение», который утвердил Владимир Путин.

Среди национального проекта, который утвердил Президент РФ, «Борьба с онкологическими заболеваниями» является одним из самых амбициозных и ресурсных проектов. Самой важной целью мероприятия является повышение оказания медицинской помощи пациентам со смертельно опасным заболеванием. Также важно снизить смертность населения от онкозаболеваний, что будет реализовываться как раз в рамках данного проекта.

В Башкирии в 2019 году были созданы четыре центра амбулаторной онкологической помощи на базе больниц в таких городах, как Уфа, Октябрьский, Кумертау и Нефтекамск. В рамках данного проекта в Республиканский онкодиспансер было доставлено новое оборудования для обследования и лечения пациентов. А в 2020 году планируется закончить пристрой к хирургическому комплексу медицинского учреждения.