«Хотят отобрать ребенка!»: в Башкирии бабушка пыталась купить внука у опекуна

В Туймазах опекун и бабушка не могут поделить ребенка. После смерти матери Виталия забрали приемные родители. Спустя время за мальчиком приехала бабушка из Белоруссии, сейчас она хочет забрать внука.
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В телефонном разговоре Людмиле Стеценко предлагают продать приемного, но ставшего уже родным сына Виталия. Семь лет назад у мальчика умерла мама. Женщина стала его опекуном. В прошлом году появились бабушка и дедушка из Белоруссии, которые теперь хотят забрать мальчика.
Виталий – особенный ребенок. В 2013 мальчику поставили несколько диагнозов: ДЦП, эпилепсия, аутизм, поражение центральной нервной системы. Ребенок не разговаривал до 5 лет. Тогда приемные родители возили его в реабилитационные центры Москвы и Санкт-Петербурга, водили на лечение и в Уфе. Сейчас мальчик не только говорит, но уже проходит дистанционное обучение. Помимо Виталия, семья Стеценко воспитывала его 12-летнюю родную сестру. Но девочка часто сбегала из дома, и в итоге ее отдали в детский дом. С августа прошлого года Анжелику забрала родная бабушка.
Родная бабушка детей – гражданка Белоруссии. Тогда женщина не могла выполнить все условия для усыновления ребенка. Ее зарплата должна была быть не ниже 50 тысяч российских рублей.
После смерти матери каждый из детей стал собственником одной четвертой части двухкомнатной квартиры в городе Туймазы. В 2018 году, после продажи жилья, Анжелике приобрели однокомнатную квартиру, а оставшуюся сумму перевели на счет мальчика. Виталию должны были купить квартиру.
Жилищные условия мальчика улучшили. Оказалось, у Виталия есть личная комната. Ее оформили по договору дарения. Здесь он занимается с учителями. Несмотря на это, отдел опеки и попечительства обратился в суд.
Семья Стеценко по решению суда должна перечислить на счет ребенка полмиллиона рублей. Подаренные квадратные метры остаются в собственности мальчика. Когда решится конфликт, неизвестно. А пока дети будут продолжать жить у прежних опекунов.
Автор: Айгуль Резяпова