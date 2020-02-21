«Наверное, ждут, когда дети умрут»: как в Башкирии выживают люди с редкими заболеваниями

Более 700 жителей Башкортостана страдают редкими заболеваниями. Большинство недугов являются генетическими, люди вынуждены справляться с ними на протяжении всей жизни. Но многие орфанники не могут получить необходимые препараты.

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Едва научившись ходить, малышка вновь лишилась этого навыка. Когда Леоне исполнился год, ноги перестали слушаться, девочке стало сложно передвигаться без помощи, садиться и вставать. В 2,5 года Леоне поставили диагноз: спинальная мышечная атрофия (СМА). Таких пациентов называют «смайликами». Вот только прогнозы не вызывают улыбку. Больные сначала перестают чувствовать ноги, потом спину, шею и затем отказывают внутренние органы.

ЛФК, массаж и витамины. Больше ничего нет, никаких лекарств. Единственное пока в мире – это «Спинраза». – И вы её покупаете сейчас? – Нет, мы её должны получать за счёт государства, за счёт региона. Но наш Минздрав только отписывается: «Подождите, всё в процессе». А сколько ждать? Неизвестно. Они, наверное, ждут, когда дети умрут. Уже сколько смертей в этом году было таких детей. Не дожидаются они лекарства.

Русалина Сибирских

Семья Тимербаевых решила не дожидаться на родине. Переехали в Испанию. За границей «Спинраза» используется уже несколько лет. Мама Ратмира ведёт блог в соцсетях. Недавно Гузель рассказала, что болезнь перестала прогрессировать.

Лекарство «Спинраза» было запрещено в России. В прошлом году его зарегистрировали. Однако препарат большинство пациентов так и не увидели. В Красноярском крае 3 недели назад скончался двухлетний Захар. С его портретом и опустевшей коляской отец вышел к зданию местного правительства. В руках плакат с вопросом: «Кто ответит за смерть сына?»

Сегодня в Башкортостане около 700 человек страдают редкими заболеваниями. Почти половина орфанников – это дети. Лекарства для них не купить в обычной аптеке.

В феврале не смогла получить необходимые таблетки Снежана Марданова из Янаула. Женщина живёт с диагнозом идиопатическая легочная артериальная гипертензия. Живёт, пока есть лечение.

У меня тут вот осталось на недельку, может быть, ну чуть больше. И приходится мне их делить. По полтаблеточки вот так, чтобы я без лекарственных препаратов не осталась, мне как-то надо тянуть. И вот у меня тут выписка из центра Бакулева о том, что лекарственный препарат, назначенный мне по жизненным показаниям и постоянном приёме, отмене и замене не подлежит.

Снежана Марданова

Вопрос об орфанниках республики мы задали Минздраву Башкортостана. Ответ обещали дать не раньше 1 марта. Права пациентов, страдающих редкими заболеваниями, защищают общественные организации. По словам активистов, надежда только на государство. Благотворительность редко способна собрать огромную сумму на лечение людей с орфанными заболеваниями.

Люди постепенно получают назначения, направляются в федеральные клиники, и по мере получения назначений они уже должны обеспечиваться. Но приезжая из федеральной клиники, проходя здесь врачебные комиссии, дальше должно быть урегулировано и наше законодательство в Республике Башкортостан в соответствии с российским.

Элеонора Романова, руководитель общественной организации «Хантер-синдром»

Сейчас большинство пациентов с редкими заболеваниями имеют лишь один вариант спасения – переезд в страны, где можно получать препараты. Такая лечебная миграция. Ожидание в данном случае может быть смертельно.

Автор: Лилия Курбанова