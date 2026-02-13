Жителей Башкирии ждут температурные качели

Сегодня, 13 февраля, днем синоптики обещают небольшой, по северу умеренный снегопад. На дорогах возможен гололед. Ветер южный, на севере порывистый. Ночью термометры покажут от -12 до -17°C. На юго-востоке республики столбики термометров опустятся до -18, -23°C. Днем — от -4 до -9°C.