Жителей Башкирии ждут температурные качели

Синоптики Башгидрометцентра опубликовали прогноз погоды на ближайшие два дня.

Сегодня, 13 февраля, днем синоптики обещают небольшой, по северу умеренный снегопад. На дорогах возможен гололед. Ветер южный, на севере порывистый. Ночью термометры покажут от -12 до -17°C. На юго-востоке республики столбики термометров опустятся до -18, -23°C. Днем — от -4 до -9°C.

Завтра, 14 февраля, вновь пройдет снег, на севере умеренный. На дорогах ожидается гололедица. Ветер южный, умеренный. Ночью температура будет в пределах -8, -13°C, на юго-востоке  до -15, -20°C. Днем воздух прогреется до -1, -6°C.

