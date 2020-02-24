Стоматологи нашли онкологию у 12 жителей Башкирии

В прошлом году врачи стоматологических клиник выявили злокачественные новообразования у 12 пациентов. Об этом стало известно на заседании профильного республиканского Совета Минздрава РБ. Для сравнения, в предшествующем 2018 году стоматологи обнаружили 17 случаев онкологии.

Такие данные озвучил главный внештатный стоматолог министерства Рустам Дюмеев. На какой стадии обнаружили рак, он не уточнил, поэтому неясно, положена ли этим стоматологам премия за выявление онкологии. Напомним, за раннее обнаружение злокачественных новообразований врачи в республике могут получить 5 тысяч рублей.

Всего за прошедший год стоматологи республики провели около 17 тысяч операций. Из них более 3 тысяч прошли в селе. Для увеличения охвата помощи в деревнях создаются группы специалистов, которые периодически отправляются на выезды.