«Нигде в мире такого нет»: какая рыба в России опасна для здоровья человека

Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев рассказал, какую рыбу следует есть. Специалист поделился, как фермеры могут искусственно выводить рыбу, чем ее обычно кормят. Также эксперт перечислил, какие виды рыб следует убрать со своего рациона.
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Рыба, которую выводят искусственным образом, может вскармливаться красителями, антибиотиками и даже гормонами роста. Александр Савельев уверен, что среди импортной рыбы в России сложно найти что-то достойное. К таким видам эксперт отнес пангасиус, тилапию, сибас и дорадо. Садковая рыба самая опасная, заявил Савельев. В особенности это касается садкового лосося или форели, подчеркивает специалист.
Как отмечает специалист, искусственная заморская рыба в России стоит гораздо дороже качественной местной. По его словам, такой картины больше нет нигде в мире. в 2014 году в России был официально запрещен ввоз товара из стран, которые установили санкции против Российской Федерации. С того времени рыболовы из Аляски ежегодно лишались около 40 млн долларов.