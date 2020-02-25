«Нигде в мире такого нет»: какая рыба в России опасна для здоровья человека

Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев рассказал, какую рыбу следует есть. Специалист поделился, как фермеры могут искусственно выводить рыбу, чем ее обычно кормят. Также эксперт перечислил, какие виды рыб следует убрать со своего рациона.

Рыба, которую выводят искусственным образом, может вскармливаться красителями, антибиотиками и даже гормонами роста. Александр Савельев уверен, что среди импортной рыбы в России сложно найти что-то достойное. К таким видам эксперт отнес пангасиус, тилапию, сибас и дорадо. Садковая рыба самая опасная, заявил Савельев. В особенности это касается садкового лосося или форели, подчеркивает специалист.

«Дрянь, которая выращена в садках — это аквакультурная искусственно выведенная рыба, вскормленная на гормонах роста, антибиотиках и красителях. Пангасиус, дорадо, минтай, сибас. Нигде в мире такого нет»