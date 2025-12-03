В Уфе появилась прачечная для людей с особенностями здоровья

В Калининском районе Уфы заработала прачечная самообслуживания под названием «Особая стирка». Ее сотрудники – люди с особенностями здоровья. Реализация проекта стала возможной благодаря активистам и государственным субсидиям.

Подход к стирке, как и положено в настоящей прачечной, профессиональный. Сначала обработка изделий отбеливателем, только после их помещают в барабан стиральной машины. Братья Ильдар и Ильгиз Галеевы, несмотря на то, что работают недавно, уже распределили между собой обязанности.

Организатор проекта – Татьяна Хлёсткина. Также она исполнительный директор инклюзивного центра «Улей», как раз рядом с которым и было решено использовать помещение под прачечную. Активисты со своей идеей обратились в центр занятости, получили консультацию, а затем и субсидию по нескольким возможным направлениям.

На эти средства купили профессиональные стиральную и сушильную машины, необходимые хозбытизделия.

Сотрудники прачечной самообслуживания – люди с особенностями здоровья, работают они в сопровождении наставника и будут получать заработную плату. Трудоустройство для инвалидов – это возможность лучше социализироваться.