«Опыт Башкирии будет примером»: в республике появилась уникальная электростанция

В Бурзянском районе запустили уникальную солнечную электростанцию на 10 мегаватт, аналогов которой нет не только в России, но и в Европе. Мощности объекта хватит на всех жителей муниципалитета. Даже в случае аварии на линии без света люди не останутся.

Простым нажатием на кнопку сотрудник новой солнечной электростанции запускает сложный процесс накопления энергии. Раньше электричество поступало в Бурзянский район по одноцепной линии из Белорецка, а это около 100 километров. В случае любой аварии или обрыва проводов муниципалитет оставался без света, в домах выходили из строя телевизоры, стиральные машины и другая техника. Теперь перебоев не будет: объект полностью автоматизирован и рассчитан на работу как параллельно с сетью, так и в автономном режиме.

За запуском Бурзянской солнечной электростанции в прямом эфире следили гости и участники 19 Всероссийского промышленного форума, который проходит в Уфе. Международные эксперты назвали открытие объекта в башкирском Зауралье не иначе как шагом в будущее.

Электростанция включает в себя систему накопления энергии, что дает нам большую гибкость в плане эксплуатации и подключения к сети. Источник солнечной энергии, на мой взгляд, очень важен, и это действительно одна из самых главных возможностей для будущего, чтобы получить устойчивое производство энергии, потому что во многих районах у нас нет никакой возможности иметь что-либо другое. Фреде Блобьерг, лауреат премии «Глобальная энергия-2019», профессор Ольборгского университета /Дания/

Есть отдалённые районы, куда невозможно и бессмысленно тянуть ЛЭП или трубопроводы. Решение проблем с устойчивым энергоснабжением таких районов – задача, важная не только для экономического развития, но и приоритет в целях повышения качества жизни людей. Надеемся, что опыт Башкирии по использованию новых технологий будет примером для других аналогичных районов страны. Сергей Брилёв, президент ассоциации «Глобальная энергия»

Ученики Старосубхангуловской средней школы осваивают 3D-моделирование, программирование, виртуальную реальность. Во время отключения электричества занятия приходилось отменять, вспоминают педагоги. Теперь причин отставать от школьной программы не осталось.

Уникальность солнечной электростанции заключается в том, что она не только вырабатывает, но и накапливает электричество. А в случае аварийного отключения или ремонтных работ на линии объект сможет функционировать в автономном режиме до 6 часов, не прерывая подачу энергии.

Станция вырабатывает энергию даже в такую снежную погоду. Фотоэлектрические модули расположены под углом 35 градусов. При попадании солнечного света пластина нагревается, и снег сходит под собственным весом.

В Башкортостане планируют построить ещё 4 солнечные электростанции общей мощностью в 100 мегаватт. Недорогая и чистая энергия востребована потребителями.