«Опыт Башкирии будет примером»: в республике появилась уникальная электростанция

В Бурзянском районе запустили уникальную солнечную электростанцию на 10 мегаватт, аналогов которой нет не только в России, но и в Европе. Мощности объекта хватит на всех жителей муниципалитета. Даже в случае аварии на линии без света люди не останутся.
Простым нажатием на кнопку сотрудник новой солнечной электростанции запускает сложный процесс накопления энергии. Раньше электричество поступало в Бурзянский район по одноцепной линии из Белорецка, а это около 100 километров. В случае любой аварии или обрыва проводов муниципалитет оставался без света, в домах выходили из строя телевизоры, стиральные машины и другая техника. Теперь перебоев не будет: объект полностью автоматизирован и рассчитан на работу как параллельно с сетью, так и в автономном режиме.
За запуском Бурзянской солнечной электростанции в прямом эфире следили гости и участники 19 Всероссийского промышленного форума, который проходит в Уфе. Международные эксперты назвали открытие объекта в башкирском Зауралье не иначе как шагом в будущее.
Ученики Старосубхангуловской средней школы осваивают 3D-моделирование, программирование, виртуальную реальность. Во время отключения электричества занятия приходилось отменять, вспоминают педагоги. Теперь причин отставать от школьной программы не осталось.
Уникальность солнечной электростанции заключается в том, что она не только вырабатывает, но и накапливает электричество. А в случае аварийного отключения или ремонтных работ на линии объект сможет функционировать в автономном режиме до 6 часов, не прерывая подачу энергии.
Станция вырабатывает энергию даже в такую снежную погоду. Фотоэлектрические модули расположены под углом 35 градусов. При попадании солнечного света пластина нагревается, и снег сходит под собственным весом.
В Башкортостане планируют построить ещё 4 солнечные электростанции общей мощностью в 100 мегаватт. Недорогая и чистая энергия востребована потребителями.
Автор: Азат Садреев