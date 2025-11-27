Жители Башкирии увидят уникальные астрономические явления

В декабре в небе над Башкирией развернутся уникальные астрономические события. В Уфимском планетарии назвали несколько особо интересных для наблюдения с Земли.
Юпитер взойдет в 20:00, в конце месяца — в 18:00. Как очень яркая звезда он будет виден ночью высоко над южным горизонтом в созвездии Близнецов. Утром виден на западе невысоко над горизонтом.
За Сатурном можно будет наблюдать вечером на юге невысоко над горизонтом в созвездии Водолея, выделяясь яркостью среди звезд в этой области. Зайдет в начале месяца в 02:00, в конце декабря — в 00:00.
Венеру и Марс не будет видно из-за близкого расположения к Солнцу, в соединение с которым они вступают 6 и 9 января соответственно.
У Меркурия будет утренняя видимость. 8 декабря он находится на наибольшем угловом удалении от Солнца — 21 градус, и вблизи этой даты наступает период его наилучшей видимости. Он восходит за два часа до восхода Солнца и, как яркая звезда, виден перед рассветом на юго-востоке низко над горизонтом в созвездии Весов.