Жители Башкирии увидят уникальные астрономические явления

У Меркурия будет утренняя видимость. 8 декабря он находится на наибольшем угловом удалении от Солнца — 21 градус, и вблизи этой даты наступает период его наилучшей видимости. Он восходит за два часа до восхода Солнца и, как яркая звезда, виден перед рассветом на юго-востоке низко над горизонтом в созвездии Весов.