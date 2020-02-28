«Казнокрады будут действовать ещё хитрее»: Радий Хабиров призвал прокуратуру к бдительности

Радий Хабиров призвал сотрудников республиканской прокуратуры работать «тесно и оперативно обмениваться информацией». Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии прокуратуры Башкортостана. Руководитель региона подчеркнул, что в ближайшие годы в развитие республики дополнительно направят десятки миллиардов рублей в рамках национальных проектов.

По словам Радия Хабирова, нужно быть готовыми к возможной разработке новых схем увода денежных средств и другим подобным нарушениям. «Казнокрады будут действовать ещё хитрее и осторожнее», отметил Глава региона. Прозрачность бюджетного процесса, по мнению главы Башкортостана, могут обеспечить цифровые технологии.

Кроме того, в прошлом году выявлено около тысячи случаев необоснованных проверок бизнеса. При формировании плана проверок на текущий год прокуроры оградили от необоснованных контрольных мер свыше тысячи хозяйствующих субъектов. Отдельно Радий Хабиров обратил внимание на ситуацию в ЖКХ.

По-прежнему непростой остаётся ситуация в коммунальной сфере. В прошлом году возбуждено 26 уголовных дел о финансовых нарушениях в ЖКХ на сумму более 10 млн рублей, из которых 9,3 млн рублей уже возмещены. Материалы по 12 уголовным делам направлены в суды. Эту работу нужно совместно продолжать и дальше. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан