Радий Хабиров прокомментировал арест министра культуры

Глава Башкирии прокомментировал арест министра культуры республики Амины Шафиковой. Радий Хабиров отметил, что считает министра порядочным человеком.

Фото №1 - Радий Хабиров прокомментировал арест министра культуры

Я считаю Амину Ивниевну очень порядочным человеком и эффективным министром. Она работает с 2012 года. 14 лет работы – это период расцвета нашей культуры, ее институтов, инфраструктуры культуры, огромный труд сделан был ею во главе министерства культуры.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

Радий Хабиров назвал очень тяжелой и непонятной ситуацию с выбором меры пресечения в виде ареста для женщины и матери, у которой несовершеннолетний ребенок.

То, что случилось, это тяжелая и непонятная мне ситуация. Я всегда исхожу из того, что следствие разберется, а суд вынесет решение, но не понимаю, зачем выбирать мерой пресечения для женщины с несовершеннолетним ребенком арест.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

Глава республики попросил первого вице-премьера правительства Урала Кильсенбаева внести предложения по кандидатуре исполняющего обязанности министра. Также он попросил правительство связаться с семьей Амины Шафиковой об оказании им необходимой помощи и отметил, что готов подписать ходатайства.

