Радий Хабиров прокомментировал арест министра культуры

Глава Башкирии прокомментировал арест министра культуры республики Амины Шафиковой. Радий Хабиров отметил, что считает министра порядочным человеком.
Радий Хабиров назвал очень тяжелой и непонятной ситуацию с выбором меры пресечения в виде ареста для женщины и матери, у которой несовершеннолетний ребенок.
Глава республики попросил первого вице-премьера правительства Урала Кильсенбаева внести предложения по кандидатуре исполняющего обязанности министра. Также он попросил правительство связаться с семьей Амины Шафиковой об оказании им необходимой помощи и отметил, что готов подписать ходатайства.