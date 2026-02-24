Радий Хабиров прокомментировал арест министра культуры

То, что случилось, это тяжелая и непонятная мне ситуация. Я всегда исхожу из того, что следствие разберется, а суд вынесет решение, но не понимаю, зачем выбирать мерой пресечения для женщины с несовершеннолетним ребенком арест.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан