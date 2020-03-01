«Салават Юлаев» уступил «Авангарду» в первой игре плей-офф

«Салават Юлаев» уступил в Балашихе в дебютном матче 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина. В первой стадии плей-офф команде Николая Цулыгина достался в соперники обидчик прошлого сезона – омский «Авангард». В стартовом матче юлаевцы первыми открыли счет.

Отличился Линус Умарк. Но потом уфимцам приходилось догонять хозяев льда, которые к экватору встречи повели со счетом 3:1. Хартикайнен сократил разницу в счете до минимума, но ненадолго. Итоговый счет матча – 5:2. В серии – 1:0 в пользу «Авангарда».

Перед плей-офф с командой уже по традиции встретился Глава Башкирии. Радий Хабиров пожелал удачи юлаевцам и рассказал о своих успехах в хоккее. Год назад руководитель региона пообещал хоккеистам, что встанет на лед. И свое обещание выполнил. Капитан юлаевцев Григорий Панин от лица команды подарил Радию Хабирову свитер, специально выпущенный к матчам Кубка Гагарина.