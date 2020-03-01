«Работы мало»: власти Башкирии намерены сохранить сахарный завод

В Башкирии намерены сохранить Мелеузовский сахарный завод. Об этом заявили на этой неделе представители Министерства сельского хозяйства республики. Идет поиск инвестора для предприятия.

Собственник – компания «Продимекс» – объявил о предстоящей двухлетней консервации и вручил работникам увольнительные. Как восприняли ситуацию в городе и что будут делать фермеры, которые последние 60 лет являлись преданными поставщиками для предприятия?

Житель Мелеуза Рафаэль Хажиев в январе этого года успел и устроиться на работу, и уволиться с неё. Руководство Мелеузовского сахарного завода, куда он трудоустраивался мастером, закрывается с формулировкой «по вине работодателя». Мужчина признается, что разбилась его мечта. Новое место работы он уже нашел – будет летать вахтой на север.

Я устроился сюда недавно. Думал, будет карьерный рост, тем более взяли мастером меня. Думаю, поработаю, все-таки дома хочется поработать. И вот – не получилось. Рафаэль Хажиев, мастер Мелеузовского сахарного

Александр Любишев – ещё один бывший работник Мелеузовского сахарного завода, где проработал два года сантехником. Чтобы не оставаться без дохода, согласился на предложение устроиться на местную птицефабрику «Урал». Специальность и зарплата остались прежними. Говорит, что повезло выйти из ситуации с наименьшими потерями.

В Мелеузе очень мало предприятий, где можно устроиться, где не сокращают. Работы мало. Люди рады, что здесь открывается ПК «Урал», люди нашли работу, кормят семьи, учат детей. Александр Любишев, бывший работник Мелеузовского сахарного завода

Мелеузовский сахарный завод стал одним из пяти предприятий отрасли, который закрылся в России в последнее время. Аналогичная ситуация в Татарстане, Тульской области и Краснодарском крае. По данным Союза сахаропроизводителей России, с 2016 года наблюдается значительное превышение объемов производства сахара в отличии от потребления. Кроме того, оптовые цены опустились до минимальных значений за последние семь лет.

Сейчас оптовая цена сахара – 1200 рублей, несколько лет назад она держалась на уровне двух с половиной тысяч рублей. По данным источника в сфере АПК, в зоне Мелеузовского сахарного завода в прошлом году работали 34 свеклосеющих хозяйства из шести районов: Мелеузовский, Аургазинский, Гафурийский, Кугарчинский, Куюргазинский и Федоровский. Площади сахарной свеклы составляли более 10 тысяч гектаров, собрано почти 360 тысяч тонн корнеплодов.

Представители только одного колхоза имени Салавата с сожалением заявляют, что будет простаивать сельхозоборудование на 40 млн рублей, которое приобреталось по республиканской программе помощи инвесторам. Фермеры решили перепрофилировать работу в новом сезоне, хотя в прошлом году сделали рекорд: площади под свеклу составили 550 гектаров. Слухи о закрытии предприятия – последний год, но все равно обидно: эту сельхозкультуру здесь выращивали с 1958 года специально для завода. А сейчас многолетняя традиция прервется.

Мы с этими площадями, у нас есть семена, есть планы по развитию животноводства, так что мы все это пустим под кормовой севооборот, они ближе расположены к фермам, ровные поля, будем выращивать кукурузу, силос, зерно, сенажные культуры. Сибагат Гайнуллин, председатель СПК колхоз имени Салавата

В этом году Мелеузовский сахарный завод должен был отметить свой 60-летний юбилей. В его истории – громкие награды советского времени. Предприятие дважды по пятилеткам признавалось лучшим в стране и имеет соответствующие награды. В сезон задействованы 460 рабочих, сейчас остались работать только сто: административный корпус и цех отгрузки. Собственники – осковский холдинг «Продимекс» – объявил о консервации на два года.

С 17 января всех отпустили в отпуск. Пока ситуация непонятная. Нам дали пока три месяца. Все отдыхают. Те люди, которые на заводе, они просто поддерживают завод в рабочем состоянии. Котельная, склад сахарной продукции, но ситуация пока непонятная. Владимир Саглаев, технический директор Мелеузовского сахарного завода