Санавиация Башкирии доставила в столицу ребёнка с сахарным диабетом

После проведения удаленной консультации со специалистами Республиканской детской больницы и стабилизации состояния ребёнка было принято решение транспортировать мальчика в Уфу для подбора терапии. Сейчас он получает необходимое лечение и проходит школу сахарного диабета, где вместе с мамой обучается методам самоконтроля, правильному питанию и профилактике осложнений.