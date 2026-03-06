Санавиация Башкирии доставила в столицу ребёнка с сахарным диабетом

В Уфу санитарной авиацией доставили 13-летнего ребёнка с впервые выявленным сахарным диабетом.
Родители юного пациента обратились в больницу Шаранского района и сообщили, что в последние три дня ребёнок чувствует недомогание – сильную жажду, частое мочеиспускание, слабость. Врачи выявили у пациента повышенный уровень глюкозы в крови.
После проведения удаленной консультации со специалистами Республиканской детской больницы и стабилизации состояния ребёнка было принято решение транспортировать мальчика в Уфу для подбора терапии. Сейчас он получает необходимое лечение и проходит школу сахарного диабета, где вместе с мамой обучается методам самоконтроля, правильному питанию и профилактике осложнений.
Если бы заболевание не было обнаружено вовремя, у мальчика могли бы развиться серьезные осложнения.
Фото: министерство здравоохранения РБ.