Россиянам посоветовали не покидать страну из-за коронавируса

Роспотребнадзор посоветовал россиянам не покидать страну из-за распространения коронавируса. ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса до «очень высокого» на глобальном уровне. По состоянию на сегодняшний день уже более 50 стран ведут борьбу с вирусом COVID-19.

Число заболевших перевалило за 86 тысяч человек, 2979 погибших. В самой красной карантинной зоне – Китай, Корея, Италия, Иран. Продавать путевки в эти страны запрещено.