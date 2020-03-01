Россиянам посоветовали не покидать страну из-за коронавируса

Роспотребнадзор посоветовал россиянам не покидать страну из-за распространения коронавируса. ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса до «очень высокого» на глобальном уровне. По состоянию на сегодняшний день уже более 50 стран ведут борьбу с вирусом COVID-19.
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Число заболевших перевалило за 86 тысяч человек, 2979 погибших. В самой красной карантинной зоне – Китай, Корея, Италия, Иран. Продавать путевки в эти страны запрещено.
По словам главного санитарного врача, в стране подготовлены 366 обсерваторов, россияне имеют возможность пройти тест на китайский коронавирус во всех регионах страны. В том числе и в Башкирии. По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день на территории Башкортостана подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией официально не зарегистрировано.