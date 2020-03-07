«В 42-м пришла похоронка»: в Башкирии труженица тыла отметила вековой юбилей

62 дня до Великой Победы. Телеканал БСТ продолжает обратный отсчет до главного праздника страны. В Уфе свой вековой юбилей отметила труженица тыла Саида Курбангалиева.

К столетнему юбилею этот ритуал она уже выучила, так что просить её задуть свечи не нужно. Вековой юбилей отмечает в кругу детей, внуков и правнуков. Но собрать всех в квартире невозможно – не поместятся. Это сейчас цветы и подарки, а было время, когда о днях рождения не вспоминали – ждали другого праздника, ещё не зная, какая же дата окажется победной.

Моего мужа призвали в армию в 41-м. Он был учителем в школе. Я осталась одна с двумя детьми. Работала, продолжала тоже преподавать в школе. Он поначалу писал, а уже в 42-м пришла похоронка. Умер где-то под Ленинградом. Саида Курбангалиева, труженица тыла

Последняя совместная фотокарточка. Она хранит не только их изображение, но и почерк погибшего супруга Саиды Сафеевны. Кратко, но по этим словам понятно всё «Я и она».

Он писал периодически и в какой-то момент письма перестали приходить. Было какое-то волнение. Потом пришла похоронка бабуле о том, что её супруг был убит. Он был убит в звании младшего сержанта. Елена Бакирова, внучка

Их история была похожа на роман. Его отец в гражданскую был на стороне белых, а её – воевал за красных. С Нигматом они поженились в годы репрессий.

Тесть мой часто повторял ему: ты взял в жёны дочку моего врага. Его родственники убили во время гражданской моего дядю. Саида Курбангалиева, труженица тыла

По биографии Саиды Сафеевны можно изучать историю 20 века. На её судьбе отразились все знаковые для страны события. Порой, самые страшные: войны, голод...

Она говорит, что выжила за счет того, что они выросли на кумысе и мёде. Только что за счет этого она дожила до этих лет. Она никогда ни одну крошку не выкинет, даже если что-то остается она всегда голубей ходила кормила. Когда уже не могла спускаться, нас просила. Потому что они божьи птицы, по её словам. Галия Исянгулова, внучка

Она сумела самостоятельно поднять детей, правда, одну из дочерей потеряла в годы войны. Чтобы прокормить семью, подрабатывала ещё и швеёй. А позже ей пришлось воспитывать и внучек. Их мама работала в другом городе.

Она научила жить, и никогда в этой жизни не сдаваться. Она очень много времени тратила на нас, внуков, при этом не забывала о себе, ухаживала за собой. Лилия Булатова, внучка

До 98 лет она собирала паззлы, разгадывала филворды. Но последние два года выдались для неё тяжелыми – возраст начал брать своё. С вековым юбилеем Саиду Курбангалиеву пришли поздравить не только близкие. От лица президента зачитали письмо, а районная администрация решила проведать лично с цветами и сервизом, который, кстати, не успели распаковать – разбили. Но через некоторое время точно такой же Саиде Сафеевне всё-таки вручили, а правнучка написала портрет бабушки. На картине она вышла моложе. Так лучше, говорят родственники.