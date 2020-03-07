«В 42-м пришла похоронка»: в Башкирии труженица тыла отметила вековой юбилей

62 дня до Великой Победы. Телеканал БСТ продолжает обратный отсчет до главного праздника страны. В Уфе свой вековой юбилей отметила труженица тыла Саида Курбангалиева.
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К столетнему юбилею этот ритуал она уже выучила, так что просить её задуть свечи не нужно. Вековой юбилей отмечает в кругу детей, внуков и правнуков. Но собрать всех в квартире невозможно – не поместятся. Это сейчас цветы и подарки, а было время, когда о днях рождения не вспоминали – ждали другого праздника, ещё не зная, какая же дата окажется победной.
Последняя совместная фотокарточка. Она хранит не только их изображение, но и почерк погибшего супруга Саиды Сафеевны. Кратко, но по этим словам понятно всё «Я и она».
Их история была похожа на роман. Его отец в гражданскую был на стороне белых, а её – воевал за красных. С Нигматом они поженились в годы репрессий.
По биографии Саиды Сафеевны можно изучать историю 20 века. На её судьбе отразились все знаковые для страны события. Порой, самые страшные: войны, голод...
Она сумела самостоятельно поднять детей, правда, одну из дочерей потеряла в годы войны. Чтобы прокормить семью, подрабатывала ещё и швеёй. А позже ей пришлось воспитывать и внучек. Их мама работала в другом городе.
До 98 лет она собирала паззлы, разгадывала филворды. Но последние два года выдались для неё тяжелыми – возраст начал брать своё. С вековым юбилеем Саиду Курбангалиеву пришли поздравить не только близкие. От лица президента зачитали письмо, а районная администрация решила проведать лично с цветами и сервизом, который, кстати, не успели распаковать – разбили. Но через некоторое время точно такой же Саиде Сафеевне всё-таки вручили, а правнучка написала портрет бабушки. На картине она вышла моложе. Так лучше, говорят родственники.
Именинница в последнее время не любит даже фотографироваться, хочет остаться в памяти близких молодой. И вроде бы, не нужна ей ни эта шумиха, ни огромные букеты цветов. Но и в вековой юбилей, оказывается, можно этому радоваться.