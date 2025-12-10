В Башкирию пришла настоящая зима

Метель и первые морозы. В Башкортостан вместе со снегом пришла настоящая зима. Как отмечают психологи, вид белого снега вызывает у большинства людей чувство праздника, чистоты и обновлённости, неразрывно связанное с новогодним волшебством. Пользу зимней погоды для психики подтверждают и учёные. Снежной погоде рады горожане, уфимские моржи и любители зимних видов спорта.

В простой тетради аккуратным почерком вот уже 22 года житель Мелеуза записывает погоду. Отмечает температуру и осадки. Первые записи датированы апрелем 2003 года.

Так, с помощью его дневника мы сравнили погоду с предыдущими годами. Зима и снег в этом году и правда задержались. По данным службы по изменению климата, ноябрь 2025 года стал третьим по теплоте за последние 30 лет.

Для любимого дела не важны ни возраст, ни профессия, лишь бы погода была похолоднее. Сначала зарядка – для бодрости духа, затем заплыв – для здорового тела и крепкого иммунитета.

Встретить уфимских моржей у Солдатского озера можно почти каждый зимний день. Среди любителей закаливания и молодые уфимцы, и люди «серебряного» возраста. Стоит отметить, Федерация зимнего плавания Республики Башкортостан считается крупнейшей в России и насчитывает порядка 2,5 тыс. участников. Самому юному из них было два месяца, самому возрастному – 87 лет. Алевтине Александровне недавно исполнилось 75 лет. 30 из них женщина занимается моржеванием. Её соратнице по хобби Альмире Назимовне – 74 года.

Из-за теплой погоды на месяц позже начался и сезон для горнолыжников. Так, уфимский «Олимпик-парк» готовится к первой спартакиаде для людей с ограниченными возможностями здоровья по зимним видам спорта. Башкирскую столицу посетят 1,5 тыс. спортсменов из 10 стран СНГ.

Снежную погоду ждали и горожане. Научно доказано, что пористая структура свежего снега гасит звуки, создавая тишину, что благотворно действует на психику и снижает уровень стресса.