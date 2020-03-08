В Уфе прошел турнир по боксу в честь открытия спортшколы Николая Валуева

В Уфе открылась спортшкола олимпийского резерва по боксу имени Николая Валуева – таких в России больше нет, здесь будет воспитываться именно олимпийский резерв. Спортшкола должна объединить боксерскую общественность республики. В честь этого события в центре спортивной подготовки, а именно там базируется валуевская школа, прошел открытый республиканский турнир.
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Таких атмосферных соревнований по боксу республика не видела давно. Хотя на ринг выходят не именитые чемпионы, а начинающие спортсмены, но для ребят устроили шоу. Среди них Камилла Аргынбаева – участница из Баймака. Смущается перед камерой, но на ринге краснеть от досады поражения приходится соперникам. Также получилось и на этот раз.
И таких смелых боксеров в республике наверняка станет больше. В Уфе на базе центра спортивной подготовки открылась школа олимпийского резерва имени Николая Валуева.
Разговор о создании «храма бокса» зашел летом прошлого 2019. В августе Николай Валуев приезжал с мастер-классом, общался с Главой республики. Полгода хватило, чтобы школа открылась.
Во время своего приезда Николай Валуев принял участие и в отчетно-выборной конференции Федерации бокса. Так, председателем попечительского совета избран первый заместитель Премьер-министра Правительства РБ Андрей Назаров. Сейчас в республике боксом занимается 3,5 тысяч человек, эту цифру планируется удвоить. Предполагается улучшить материально-техническую базу, поддержать наставников, чтобы вновь появились победители международных соревнований. Их умеют воспитывать в Башкортостане. Стоит вспомнить Валерия Лимасова – двукратного чемпион Европы, участника Олимпийских игр в Монреале. Леонида Костылева из Октябрьского – победителя континентальных соревнований уже в 2008 году, его успех повторил Иван Абрамов. Чемпион Европы и мира среди профессионалов, участник Олимпийских игр Андрей Пестряев.
И сейчас этот этап юные боксеры проходят уверенно. В республиканский день бокса в матчевой встрече команд Башкортостана и Оренбургской области хозяева были сильнее – 14:5.