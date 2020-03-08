В Уфе прошел турнир по боксу в честь открытия спортшколы Николая Валуева

В Уфе открылась спортшкола олимпийского резерва по боксу имени Николая Валуева – таких в России больше нет, здесь будет воспитываться именно олимпийский резерв. Спортшкола должна объединить боксерскую общественность республики. В честь этого события в центре спортивной подготовки, а именно там базируется валуевская школа, прошел открытый республиканский турнир.

Таких атмосферных соревнований по боксу республика не видела давно. Хотя на ринг выходят не именитые чемпионы, а начинающие спортсмены, но для ребят устроили шоу. Среди них Камилла Аргынбаева – участница из Баймака. Смущается перед камерой, но на ринге краснеть от досады поражения приходится соперникам. Также получилось и на этот раз.

И таких смелых боксеров в республике наверняка станет больше. В Уфе на базе центра спортивной подготовки открылась школа олимпийского резерва имени Николая Валуева.

Разговор о создании «храма бокса» зашел летом прошлого 2019. В августе Николай Валуев приезжал с мастер-классом, общался с Главой республики. Полгода хватило, чтобы школа открылась.

Благодарность руководству республики, которое оказало содействие в открытии школы бокса. Для меня большая честь, что названо моим именем. Это налагает на меня, теперь уже как и члена попечительского совета Федерации бокса Башкортостана, обязательство приезжать чаще. Таких огромных школ имени Николая Ваулева в России пока не было. То есть это первый такой опыт, чтобы школа была олимпийского резерва. Николай Валуев, многократный чемпион мира по боксу, депутат Государственной Думы РФ

Во время своего приезда Николай Валуев принял участие и в отчетно-выборной конференции Федерации бокса. Так, председателем попечительского совета избран первый заместитель Премьер-министра Правительства РБ Андрей Назаров. Сейчас в республике боксом занимается 3,5 тысяч человек, эту цифру планируется удвоить. Предполагается улучшить материально-техническую базу, поддержать наставников, чтобы вновь появились победители международных соревнований. Их умеют воспитывать в Башкортостане. Стоит вспомнить Валерия Лимасова – двукратного чемпион Европы, участника Олимпийских игр в Монреале. Леонида Костылева из Октябрьского – победителя континентальных соревнований уже в 2008 году, его успех повторил Иван Абрамов. Чемпион Европы и мира среди профессионалов, участник Олимпийских игр Андрей Пестряев.

Вообще Уфа – боксерский город, так говорили в конце 80-х. Потом что-то все затихло. Я был месяцев шесть назад в Уфе, меня в этот зал не приводили, сейчас посмотрел: целый комплекс, сама организация, матчевая встреча – так и должно быть. Ахмедхан Адилов, заместитель председателя совета чемпионов Федерации бокса России

Самое главное наше направление – детско-юношеский спорт, потому что если мы хотим войти во взрослый состав сборной, то нам надо соответствовать. Тагир Галеев, исполнительный директор Федерации бокса Башкортостана