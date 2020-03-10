Башкирия вновь стала одним из ведущих регионов по производству мёда

Минсельхоз России обсудил вопросы пчеловодства и создание единого реестра пчеловодов страны. В реестре будет информация о руководителях сельхозпредприятий, паспортах пасек, сроках и местах их пребывания. Регионами-лидерами по производству мёда снова назвали Башкирию, Приморский и Алтайский края.

Создание реестра пчеловодов позволит сделать рынок более прозрачным. Первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов отметил, что работа будет проводиться также в направлении защиты пчел от отравления пестицидами. В прошлом году пчеловоды столкнулись с большой проблемой — сельскохозяйственные предприятия не оповестили о предстоящих обработках полей, что привело к массовой гибели пчел.

В Башкирии будет проведен конгресс пчеловодов со всего мира «Апимондия — 2021», темой которого является «Пчела — экономическое и экологическое благополучие человечества». Также планируется большое количество международных и всероссийских мероприятий, которые будут организованы в рамках национального проекта «Поддержка экспорта АПК», утвержденного Владимиром Путиным. Создание и появление грантов в сфере пчеловодства помогает развитию начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм.