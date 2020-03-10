В школе Башкирии три дня вместо уроков шли тренинги

Установки преуспевающего человека дали в школе села Алкино-2 Чишминского района. В образовательном учреждении прошел так называемый интенсив. На три дня там отменили обычные уроки, вместо которых в классах провели тренинги не только для детей, но и для их родителей и учителей.

Такому в школе обычно не учат. Впрочем, сегодня у детей особые уроки. Вместо скучной писанины, например, беседа с предпринимателем, который, исходя из своего опыта, дает установки преуспевающего человека.

Это что-то новое, интересное. Хочется по максимум получить от этого. Александра Валиева, ученица школы с. Алкино-2

Финансовая и медиаграмотность, позитивное мышление, здоровьесберегающие технологии – названия мастер-классов уже говорят за себя. Упражнения нестандартные, а вот задачи те же – сформировать у молодежи социально-значимые ценности. К слову, в соседних классах уроки проводятся и для родителей. Например, их учат выработке семейного духа школы.

Вот как они клали эту палочку на пол, чтобы также они двигали детей к их развитию, росту, гармоничному состоянию. Алена Захарова, психолог

Да и где как не здесь можно ближе познакомиться с родительским составом класса.

Мы сегодня выступаем в роли детей, и понимаем, как детям учиться в школе, как выстраивать взаимоотношения с учителями и родителями. Регина Файрушина, мама ученика школы с. Алкино-2

Интеснсив «Сделай шаг» – это эффективная система мероприятий, создающих условия для развития единого образовательного пространства, объединяющего родителей, дети, а также учителей, которые сегодня сели в классы на позиции учеников.

Занятия проводят приглашенные психологи и тренеры. Учителям дают советы, как не выгореть профессионально, а заодно рассказывают, как справляться со стрессом.

Помочь им именно сейчас, в период ОГЭ, ЕГЭ. У детей ведь тоже стрессы, и у учителей, и у родителей. Я думаю, это нужно каждому человеку, даже если ты не учитель. Именно понять себя, познать себя и работать над своим саморазвитием, самосовершенствованием. Рима Магадиева, учитель начальных классов

Школьный интенсив рассчитан на три дня. Впрочем, отказываться от обычной учебной программы не стали – уроки перенесли на другой день.

Я всегда родителям говорю: давайте с двух сторон ребенка возьмем: с одной стороны родители, с другой – школа. И пойдем вместе к одной цели. А она у нас одна – вырастить достойную личность. Маргарита Батршина, директор школы с. Алкино-2