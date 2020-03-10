В школе Башкирии три дня вместо уроков шли тренинги

Установки преуспевающего человека дали в школе села Алкино-2 Чишминского района. В образовательном учреждении прошел так называемый интенсив. На три дня там отменили обычные уроки, вместо которых в классах провели тренинги не только для детей, но и для их родителей и учителей.
Такому в школе обычно не учат. Впрочем, сегодня у детей особые уроки. Вместо скучной писанины, например, беседа с предпринимателем, который, исходя из своего опыта, дает установки преуспевающего человека.
Финансовая и медиаграмотность, позитивное мышление, здоровьесберегающие технологии – названия мастер-классов уже говорят за себя. Упражнения нестандартные, а вот задачи те же – сформировать у молодежи социально-значимые ценности. К слову, в соседних классах уроки проводятся и для родителей. Например, их учат выработке семейного духа школы.
Да и где как не здесь можно ближе познакомиться с родительским составом класса.
Интеснсив «Сделай шаг» – это эффективная система мероприятий, создающих условия для развития единого образовательного пространства, объединяющего родителей, дети, а также учителей, которые сегодня сели в классы на позиции учеников.
Занятия проводят приглашенные психологи и тренеры. Учителям дают советы, как не выгореть профессионально, а заодно рассказывают, как справляться со стрессом.
Школьный интенсив рассчитан на три дня. Впрочем, отказываться от обычной учебной программы не стали – уроки перенесли на другой день.
Интенсив проводится в рамках республиканской программы «Конструктор сообщества». Необычный формат общения родителей, учителей и учеников пока в новинку. Однако педагоги уже говорят, что такие мероприятия имеют все шансы стать регулярными.