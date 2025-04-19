Школа-студия ТРК «Башкортостан» выпустила новых корреспондентов

В школе-студии телерадиоискусства ТРК «Башкортостан» завершился курс обучения по программе «Корреспондент средств массовой информации». Его слушатели, в том числе студенты, работники СМИ, нутрициологи, имиджмейкеры и не только, получили сертификаты государственного образца.

На этом курсе участникам рассказали об особенностях создания эфирных материалов, о современных трендах масс-медиа, поделились опытом, секретами разговорных жанров, объяснили механизмы поиска и выбора тем. Практику будущие журналисты будут проходить в телестудиях БСТ, «Курай», на радио «Спутник ФМ» и «Юлдаш».