В Уфе нашли бездыханное тело бизнесмена рядом с ружьём

Накануне, 10 марта, в одной из квартир в центре Уфы было найдено тело мужчины. Издание «Панорама Башкортостана» сообщает, что тело найдено в доме по улице Мустая Карима. Известно, что мужчина владел неким бизнесом.

Рядом с бездыханным телом было найдено ружьё. Пока неизвестно точно, как именно взаимосвязано ранение и оружие. Причастен ли сам бизнесмен к ранению, или это дело рук неизвестного человека.

Сосед мужчины сообщает, что санитары, приехавшие за телом, не дали позитивных прогнозов. По их словам, пострадавшего вряд ли удастся спасти. На данный момент самочувствие бизнесмена неизвестно.