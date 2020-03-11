В Башкирии небольшое фермерство получило грант от государства на 2 млн рублей

Центр сельхозконсультирования Башкирии создал Атлас успешных практик фермеров и сельхозкооперативов республики, благодаря которому о себе заявил молодой фермер Илгиз Исламов. Житель села Куртлыкуль Караидельского района создал кооператив «Травы Караиделя». На развитие своего фермерства молодой человек получил грант в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности», который утвердил Владимир Путин.

Кооператив был создан Илгизом ещё в 2018 году, и теперь с каждым годом становится всё больше и современнее. Сначала начинающий фермер занимался сбором и сушкой трав, а потом сдавал оптовикам, пока Илгиз с друзьями не решил создать собственное хозяйство. Грант в размере двух миллионов очень помог развитию предприятия: кооператоры смогли купить две сушилки, измельчитель и другое необходимое оборудование.