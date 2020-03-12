«Всех вывели через задний ход»: в Уфе из больницы эвакуировали пациентов из-за коронавируса

В Уфе из РКБ № 2 на улице Пушкина эвакуировали пациентку. По некоторым данным у женщины под подозрение поставлен коронавирус. Тем временем остальных пациентов выводили через черный ход.

Сегодня днем жители города стали свидетелями необычной картины. Из больницы № 2 в центре города в экстренном порядке забрали женщину. По неподтвержденной информации у нее были выявлены симптомы коронавируса. Пациентку в срочном порядке забрали из больницы на скорой помощи.

При этом остальных пациентов сотрудники медучреждения решили вывести через черный ход.

Нас собрали, повели на улицу. Причем не через главный выход, а с другой стороны. Сказали, чтобы не поднимать панику. Мы спросили: действительно ли женщина больна вирусом, врачи говорят, что паниковать рано, это всего лишь симптомы. Галина П., пациентка больницы

Отметим, что больше недели назад в Уфе уже произошел подобный случай. Девушка из Уфы сбежала из Китая через Корею, чтобы попасть к родственникам в Башкирию. Об этом случае журналисты bash.news писали ранее.

Кстати, сейчас на дверях больницы висит вот такое предупреждение.

В социальных сетях горожане стараются не паниковать. Минздрав Башкирии спустя некоторое время объяснил инцидент в больнице. По данным министерства, женщина обратилась в больницу с плохим самочувствием после поездки в Австрию. По нормативам медики провели все необходимые мероприятия, связанные с профилактикой коронавируса.