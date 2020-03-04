Девушка из Уфы, у которой подозревали коронавирус, сбежала из Китая через Корею

В распоряжении редакции bash.news появилось видео обработки уфимской поликлиники в связи с угрозой распространения коронавируса. Все произошло на прошлой неделе. Тогда в учреждение пришла девушка, вернувшаяся из Китая с температурой.

На прошлой неделе 20-летнюю уфимку госпитализировали с подозрением на коронавирус. Девушка пришла в поликлинику № 2 в Уфе с повышенной температурой. Она рассказала врачам: в последнее время училась в Китае, но из-за эпидемии решила вернуться к родителям в Уфу. И вот здесь началось самое интересное.

Девушка пояснила, что из Китая так просто выбраться в Россию уже было нельзя. Тогда она решила сделать крюк через Южную Корею, откуда спокойно попала в Россию и прибыла в Уфу. Естественно, поликлиника после ее визита была закрыта, вызвали сотрудников СЭС. Дело серьезное все-таки. источник bash.news, знакомый с ситуацией

Всех сотрудников и пациентов экстренно вывели на улицу, помещения тщательно обработали. Девушку госпитализировали в городскую инфекционную больницу. На кадрах, которые очевидцы прислали в редакцию bash.news, видно, что ситуация действительно серьезная. В здание приехали несколько мужчин в костюмах химзащиты, за перемещением персонала тщательно следят, указывая, где можно ходить, а где не стоит.

Сейчас состоянию молодой пациентки ничего не угрожает. Медики выяснили, что причиной болезни стала одна из форм привычного для русского человека ОРВИ.

Кстати, спустя несколько дней Россия приняла решение закрыть авиасообщение с Южной Кореей на время эпидемии. Роспотребнадзор отмечает, что вероятность массового заражения в России крайне мала. Однако в ведомстве призвали не забывать об основных правилах профилактики вирусных заболеваний.