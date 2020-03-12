ВОЗ признала коронавирус пандемией

Всемирная организация здравоохранения признала коронавирус пандемией. Это означает распространение болезни в мировых масштабах. В Уфе пациентку с подозрением на COVID-19 доставили в РКБ №2.
По сообщению регионального Минздрава, уфимка обратилась к врачу из-за плохого самочувствия. Недавно девушка летала в Австрию. 2-ю больницу временно закрыли, чтобы провести дезинфекцию. Сейчас медучреждение работает в штатном режиме, а пациентка отправлена в инфекционную больницу.
Из-за мер профилактики отменен концерт Национального симфонического оркестра Башкортостана в Германии. Выступление было запланировано на 19 марта в Берлинской филармонии. Временно приостановлена продажа на вторую домашнюю игру «Салавата Юлаева» против казанского «Ак Барса». Игра была запланирована на 24 марта. Приобретенные билеты будут действительны. Если же будет объявлен карантин, клуб возместит их стоимость.