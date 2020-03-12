ВОЗ признала коронавирус пандемией

Всемирная организация здравоохранения признала коронавирус пандемией. Это означает распространение болезни в мировых масштабах. В Уфе пациентку с подозрением на COVID-19 доставили в РКБ №2.

По сообщению регионального Минздрава, уфимка обратилась к врачу из-за плохого самочувствия. Недавно девушка летала в Австрию. 2-ю больницу временно закрыли, чтобы провести дезинфекцию. Сейчас медучреждение работает в штатном режиме, а пациентка отправлена в инфекционную больницу.